U21 des FC 08 Villingen mit zufriedenstellender Hinserie FC 08 Villingen II startet am 16. Januar in die Vorbereitung

Mit 27 Punkten und 39:30-Toren belegt die U21 des FC 08 Villingen als Oberliga-Unterbau und Entwicklungs-Sprungbrett zwischen der U19 und der ersten Mannschaft in der Verbandsliga nach 18 Begegnungen einen sehr guten neunten Platz. Zum Vergleich: In der Saison 2021/22 hatten die Nullachter in 18 Partien 26 Punkte und 27:26-Tore. „Wir haben unsere Ziele, die wir uns im Sommer gesteckt haben, absolut erreicht“, zeigt ein zufriedener Trainer Daniel Miletic auf.

Er sah es als wichtig an, „dass sich die Jungs alle weiterentwickeln wollen und dafür alles geben und mitziehen. Das Training war von Beginn an im Sommer auf sehr gutem Niveau.“ Rein theoretisch wären die Villinger durchaus in der Lage gewesen, selber oben mitzuspielen. Die Nullachter leisteten sich aber zu viele Punktverluste gegen die Kellerkinder.

Der FC 08 Villingen II startet am 16. Januar in die Vorbereitung. Das erste Testspiel findet am Sonntag, 22. Januar beim Landesligisten Freiburger FC U23 mit den beiden Ex-Nullachtern Nils und Jonas Janz statt.Nils und Jonas sind die Söhne des früheren Nullacht-Stürmers und SC Freiburg-Profis Holger Janz.