Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
– Foto: Ralf Just
U20-Frauen unterliegen Bayern München II mit 2:4
Trotz zweimaligem Ausgleich reicht es für die Jungwölfinnen nicht zum Punkt
Die VfL-U20 wartet weiter auf ihren ersten Punkt in dieser Saison. Am Sonntag unterlagen die Jungwölfinnen Bayern München II mit 2:4, nachdem sie jeweils auf Rückstände reagiert hatten.
Die Partie begann für die Gastgeberinnen unglücklich: Maria Plattner brachte die Gäste aus München früh in Führung. In der 37. Minute glich VfL-Kapitänin Maria Jonietz per Foulelfmeter aus. Nach der Halbzeit gerieten die Jungwölfinnen erneut in Rückstand, doch Jonietz traf erneut per Freistoß zum 2:2. In der Schlussphase machten die Bayern den Sieg mit zwei schnellen Treffern perfekt.
Trotz der Niederlage zeigten die VfL-Frauen positive Ansätze. Fünf Spielerinnen feierten ihr Startelfdebüt, und das Team bewies Mentalität, zweimal auf Rückstände zu reagieren. Für die nächste Gelegenheit, Punkte zu sammeln, reisen die U20-Frauen am kommenden Sonntag zum Spitzenreiter VfL Bochum.