– Foto: Ralf Just

U20-Frauen unterliegen Bayern München II mit 2:4

Trotz zweimaligem Ausgleich reicht es für die Jungwölfinnen nicht zum Punkt

Die VfL-U20 wartet weiter auf ihren ersten Punkt in dieser Saison. Am Sonntag unterlagen die Jungwölfinnen Bayern München II mit 2:4, nachdem sie jeweils auf Rückstände reagiert hatten.

Die Partie begann für die Gastgeberinnen unglücklich: Maria Plattner brachte die Gäste aus München früh in Führung. In der 37. Minute glich VfL-Kapitänin Maria Jonietz per Foulelfmeter aus. Nach der Halbzeit gerieten die Jungwölfinnen erneut in Rückstand, doch Jonietz traf erneut per Freistoß zum 2:2. In der Schlussphase machten die Bayern den Sieg mit zwei schnellen Treffern perfekt.

So., 07.09.2025, 11:00 Uhr
VfL Wolfsburg
VfL WolfsburgWolfsburg II
FC Bayern München
FC Bayern MünchenFC Bayern II
2
4
Abpfiff

Trotz der Niederlage zeigten die VfL-Frauen positive Ansätze. Fünf Spielerinnen feierten ihr Startelfdebüt, und das Team bewies Mentalität, zweimal auf Rückstände zu reagieren. Für die nächste Gelegenheit, Punkte zu sammeln, reisen die U20-Frauen am kommenden Sonntag zum Spitzenreiter VfL Bochum.

