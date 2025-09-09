U20-Frauen unterliegen Bayern München II mit 2:4

Die Partie begann für die Gastgeberinnen unglücklich: Maria Plattner brachte die Gäste aus München früh in Führung. In der 37. Minute glich VfL-Kapitänin Maria Jonietz per Foulelfmeter aus. Nach der Halbzeit gerieten die Jungwölfinnen erneut in Rückstand, doch Jonietz traf erneut per Freistoß zum 2:2. In der Schlussphase machten die Bayern den Sieg mit zwei schnellen Treffern perfekt.





Trotz der Niederlage zeigten die VfL-Frauen positive Ansätze. Fünf Spielerinnen feierten ihr Startelfdebüt, und das Team bewies Mentalität, zweimal auf Rückstände zu reagieren. Für die nächste Gelegenheit, Punkte zu sammeln, reisen die U20-Frauen am kommenden Sonntag zum Spitzenreiter VfL Bochum.