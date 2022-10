U20 der SGS Essen baut Auswärtssiegesserie aus 3:1-Sieg gegen Fortuna Köln.

Die Zuschauer sahen von Beginn an ein munteres Regionalligaspiel, bei dem die Gäste aus Essen etwas mehr von Spiel hatten, lange aber keine der beiden Mannschaft wirklich zwingend wurde. In der zwölften Minute brachte dann Melina Koffler die Essenerinnen nach einer Ecke in Führung. So auch der Halbzeitstand.

In Halbzeit zwei konnte Kira Gauger in der 49. Minute zunächst ausgleichen. Im Anschluss daran wurde die SGS Essen aber besser und erspielte sich erneut einige Chancen. In der 62. Minute erzielte dann erneut Melina Koffler für die Schönebeckerinnen die 2:1-Führung. Auch wenn Köln nun bemüht war, mehr eigene Aktionen zu kreieren, konnte in der 73. Spielminute schließlich Nicole Schulz den 3:1-Endstand aus Essener Sicht herstellen.

Reifeprüfung gemeistert