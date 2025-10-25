– Foto: Karl-Heinz Rickelmann

U19 will perfekte Serie ausbauen Nach drei spielfreien Wochen empfängt die U19 des VfL Wolfsburg am Samstag den FC Rot-Weiß Erfurt im AOK Stadion.

Drei Wochen nach dem letzten Pflichtspiel greifen die U19-Junioren des VfL Wolfsburg wieder ins Geschehen ein. Am Samstag ab 13 Uhr steht im AOK Stadion das Heimspiel gegen den FC Rot-Weiß Erfurt an. Cheftrainer Daniel Bauer freut sich über die kleine Pause: „Die Woche Ferien tat den Jungs gut, die Akkus sind wieder voll – nicht nur physisch, sondern vor allem mental.“ Viele seiner Spieler waren in den vergangenen Wochen bei Länderspielen oder beim Test der Profis gegen Hertha BSC im Einsatz.

Das Ziel für den weiteren Verlauf der Vorrunde ist klar formuliert: „Wir wollen Erster in der Gruppe werden. Dafür müssen wir unsere Hausaufgaben machen, weil auch Leipzig und Rostock eine starke Hinrunde spielen“, so Bauer. Heute, 13:00 Uhr VfL Wolfsburg Wolfsburg FC Rot-Weiß Erfurt Erfurt 13:00 PUSH

Die Jungwölfe stehen nach sieben Spielen mit 21 Punkten und 27:5 Toren makellos an der Tabellenspitze. Nur der HSV kann in einer anderen Staffel eine ähnlich makellose Bilanz vorweisen. Dicht auf den Fersen sind RB Leipzig und Hansa Rostock, die jeweils 18 Zähler gesammelt haben. Ganz anders sieht die Lage bei Gegner Rot-Weiß Erfurt aus: Nach dem Auftaktsieg in Jena (1:0) folgten sechs Niederlagen in Serie. Zuletzt war gegen Hansa Rostock sogar ein Punkt möglich, doch nach eigener Führung drehte der Gegner das Spiel noch.