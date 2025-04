U19 will ins Pokalfinale

Für die U19 des 1.FC Saarbrücken wird es im IKK-Saarlandpokal nun ernst. Am Mittwoch um 19 Uhr ProWin Stadion, Landstuhlstr., Eppelborn) tritt das Malstatter Team beim Verbandsligisten FC Hertha Wiesbch an. Für Trainer Saalvatore D'Andrea und sein Tem der vorletzte Schritt zum Cupgewinn. "Wir wollen diesen Schritt nun gehen und werden es deshalb wie ein L igaspiel angehen. Allerdings ist der Kader weiter dünn, da hat sich gegenüber der Niederlage gegen Münster nichts geändert. Deswegen werden wir auch U17-Spieler mitnehmen, um mehr Wechseloptionen zu haben" sagte derTrainer am Dienstag. Lukas Strewelski, Tim Riffel und Silvano Figliuzzi drohen auszufallen.