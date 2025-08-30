U19 will in Sandhausen erste Punkte

Die A-Junioren des 1. FC Saarbrücken und des SV Sandhausen sind nach vier Spieltagen die einzigen beiden Teams ohne Punkte, die Nordbadener haben sogar eine Partie mehr ausgetragen. Das Torverhältnis zeigt aber schon klare Unterschiede, denn das FCS-Team hat gegen besser eingeschätzte Teams jeweils gute Spiele gezeigt - und dennoch drei Mal knapp verloren. "Wenn wir da weiter machen, wo wie gegen den FCK, in Darmstadt und gegen Heidenheim schon waren, werden wir sicher zu Punkten kommen. Wir hoffen natürlich, dass das am heutigen Tag schon der Fall ist, aber da müssen wir wieder eine Top-Leistung bringen", sagte FCS-Trainer Joscha Klauck am Samstag wenige Stunden vor dem Spiel. Dieses wird um 13 Uhr auf dem Rasenplatz des FC St. Ilgen (Am Waldstadion, Leimen) angepfiffen. "Wir sind top-motiviert, das hat man heute morgen schon gemerkt. Leider konnte unter der Woche keiner mit den Profis nach Hoffenheim mit fahren, weil der Termin zu kurzfristig kam und fast alle zur Schule mussten, das hätte vielleicht noch mehr Ansporn gegeben. Wir wollen unsere Lehren aus den bisherigen Spielen ziehen und bald zu den ersten Zählern kommen", sagte Klauck abschließend.