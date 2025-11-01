U19 will Heidenheimer Tabellenführung verhindern

Auf das U19-Team des 1. FC Saarbrücken kommt am Sonntag (12 Uhr, Röser-Arena Dorfmerkingen, Felsenstr., Neresheim) eine pikante Aufgabe zu. Als aktuelles Schlusslicht der Vorrundengruppe F gastiert das Team von Trainer Joscha Klauck beim Tabellenzweiten FC Heidenheim. Die Schwaben könnten mit einem Sieg an Spitzenreiter TSG 1899 Hoffenheim vorbeiziehen, der an diesem Wochenende spielfrei ist und eine Begegnung mehr ausgetragen hat. Das FCS-Team muss selbst am besten dreifach punkten, denn der Vorletzte SV Sandhausen, der am Samstag dem 1. FC Kaiserslautern mit 1:2 unterlag, hat jetzt bei zwei mehr ausgetragenen Spielen zwei Punkte Vorsprung. "Wir haben im Hinspiel, das wir mit 2:3 verloren haben, gezeigt, dass wir mit solchen Teams mithalten und es ihnen schwer machen können. Sicher ist es so, dass wir unser Tor so lange und so gut wie möglich verteidigen müssen und etwas Spielglück brauchen. Wenn wir dann noch nach vorne effektiv sind und eine Chance nutzen, können wir vielleicht was mitnehmen. Wir waren ja oft nah dran, haben nach guten Spielen oft keinen Punkt bekommen. Wir sind der Underdog dort, aber sie müssen auch erst mal das Tor treffen, wenn sie uns bezwingen wollen", sagte Trainer Joscha Klauck am Samstag kurz vor der Abfahrt auf die Ostalb.