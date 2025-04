U19-Westfalenliga: Diese Talente starten im Sommer ambitioniert

Im neuen Modus sind die Sportfreunde Siegen im vergangenen Winter in die DFB-Nachwuchsliga aufgestiegen und kämpfen aktuell um den Klassenerhalt. Das gleiche Schicksal teilt der SC Preußen Münster, dessen Lage tatsächlich nicht so rosig aussieht und der Abstieg in die Westfalenliga droht.

Folgende U19-Wechsel in den höherklassigen Senioren-Bereich (ab Westfalenliga aufwärts) sind bislang bekannt: