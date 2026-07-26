U19 von RWO schlägt Gnadental, Solingen-Wald in Torlaune

Die 1. Spvg Solingen-Wald 03 schießt sich allmählich für das erstmalige Auftreten in der Oberliga warm. Gegen den VfB Homberg - jüngst erst aus der Oberliga abgestiegen - feierten die Klingenstädter einen überzeugenden 6:1-Erfolg. Ebenfalls ein halbes Dutzend Mal durfte Ligakonkurrent SpVg Schonnebeck gegen den Westfalenligist SG Finnetrop/Bamenhohl jubeln. Vorjahres-Torschüztenkönig Niko Bosnjak war gleich für drei Treffer verantwortlich. Viktoria Goch leistete sich ein unterhaltsames Sieben-Tore-Spektakel mit dem SV Genc Osman Duisburg. Gleiches gilt auch für die DJK Gnadental, die gegen die U19-Bundesligamannschaft von RW Oberhausen zunächst mit 0:4 in Rückstand geriet, sich final aber immerhin noch bis auf ein Tor herankämpfte. Der 1. FC Bocholt hat seine beiden 35-minütigen Spiele gegen die U21 von Charlton Athletic und den OSV Bremerhaven jeweils zu Null gewonnen.
SC Rot-Weiß Oberhausen – DJK Gnadental 4:3
SC Rot-Weiß Oberhausen: Sonny Zell, Can Pasek, Marek Große Wilde, Damilola Favour Olupona, Dimitrios Aroutsidis, Ali-Arda Alican - Trainer: Mike Terranova
DJK Gnadental: Nico Bayer, Felix Dannenberg, Oluremi Martins Williams, Noah Winkler, Vojno Jesic, Necirwan Khalil Mohammad, Carl Mergenthal, Leon Sauer, Marco Lüttgen - Trainer: Sebastian Michalsky
Schiedsrichter: Pascal Spittek
Tore: 1:0 (7.), 2:0 Marek Große Wilde (12.), 3:0 Dimitrios Aroutsidis (31.), 4:0 Ali-Arda Alican (51. Foulelfmeter), 4:1 Carl Mergenthal (63.), 4:2 Marco Lüttgen (65.), 4:3 (68.)
SV Sonsbeck – TSV Meerbusch 1:1
SV Sonsbeck: Julius Paris, Sebastian Leurs, Tymoteusz Miller, Shadi Ghrayeb, Dominic Miller, Wiktor Stolc, Jannis Pütz, Linus Krajac, Luca Janßen, Tom Cappel, Niklas Binn - Trainer: Heinrich Losing
TSV Meerbusch: Franz Langhoff, Daniel Hoff, Aaron Addo, Leon Azemi, Franklin Anarfi Opoku-Mensah, Yasin Bas, Mohamed Dbouki, Agan Ljeza, Marco De Stefano, Christian Bus, Sanjin Vrebac - Trainer: Johannes Dahms - Trainer: Marc Sanders
Schiedsrichter: Paul Reetz (Moers) - Zuschauer: 30
Tore: 1:0 Niklas Binn (45.), 1:1 Hayato Uchimura (81.)
Viktoria Goch – SV Genc Osman Duisburg 3:4
Viktoria Goch: Luca Palla, Levon Kürkciyan - Trainer: Kevin Wolze
SV Genc Osman Duisburg: Elyesa Onur, Yassine Bel-Mustapha, Edis Junuzovic - Trainer: Yalcin Nezir
Schiedsrichter: John Sahhar - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Levon Kürkciyan (4.), 1:1 Yassine Bel-Mustapha (10.), 2:1 Luca Palla (12.), 3:1 Luca Palla (41.), 3:2 Edis Junuzovic (43.), 3:3 Elyesa Onur (50.), 3:4 Yassine Bel-Mustapha (69.)
1. Spvg. Solingen Wald 03 – VfB Homberg 6:1
1. Spvg. Solingen Wald 03: Leander Goralski, Fabio Di Gaetano, Isaak Akritidis, Enes Topal - Trainer: Daniele Varveri
VfB Homberg: Razmik Khurshudyan (62. Til Müller), Timo Dapprich, Til Müller, Marcio Jordan Blank - Trainer: Daniel Beine
Schiedsrichter: Can Emiroglu - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Enes Topal (13.), 2:0 Isaak Akritidis (22.), 2:1 Timo Dapprich (45.), 3:1 Fabio Di Gaetano (54.), 4:1 Leander Goralski (62.), 5:1 Fabio Di Gaetano (71.), 6:1 Enes Topal (74.)
SV Grün-Weiss Brauweiler 1961 – 1. FC Monheim 0:3
SV Grün-Weiss Brauweiler 1961:
1. FC Monheim: Mohamed El Mouhouti, Tom Hirsch
Tore: 0:1 Tom Hirsch (34.), 0:2 Tom Hirsch (80.), 0:3 Mohamed El Mouhouti (90.+1)
SV Blau-Weiß Dingden – Grün-Weiß Lankern 5:1
SV Blau-Weiß Dingden: Niklas Schmitz, Memetsah Cakar, Jens van der Linde, Michael Leyking, Leonardo Moschüring, Timo Holtkamp, Marco Harbring, Niklas Nienhaus, Felix Leyking, Alexander Sack - Trainer: Sebastian Amendt
Grün-Weiß Lankern: Nico Jansen, Luca Neuenhaus, Nico Rettinghaus, Nils Baumeister, Henning Tepaß, Finn Luca Mayer, Vincent Haltermann, Till Klein-Hitpaß, Luca Gerd Klein-Schmeink, Erik Daniels, Sven Bollmann - Trainer: Ulrich Kasparek - Co-Trainer: Ulrich Kley-Steverding
Tore: 1:0 Leonardo Moschüring (20.), 2:0 Michael Leyking (27.), 2:1 Nils Baumeister (37.), 3:1 Alexander Sack (46.), 4:1 (46.), 5:1 (77.)
MSV Düsseldorf – FC Bitburg 1919 1:3
MSV Düsseldorf: - Trainer: Goran Tomic
FC Bitburg 1919: Pascal Alff, David Hoor - Trainer: Fabian Ewertz
Schiedsrichter: Yahya Meziane (Düsseldorf) - Zuschauer: 10
Tore: 0:1 David Hoor (33.), 0:2 Pascal Alff (80.), 0:3 Pascal Alff (82.), 1:3 (84.)
SpVg Schonnebeck – SG Finnentrop/Bamenohl 6:2
SpVg Schonnebeck: Niko Bosnjak, Yan Marcos Friessner Montas - Trainer: Dirk Tönnies
SG Finnentrop/Bamenohl: - Trainer: Jonas Ermes
Schiedsrichter: Pascal Otte - Zuschauer: 32
Tore: 1:0 Niko Bosnjak (24.), 2:0 (28. Eigentor), 3:0 Niko Bosnjak (44.), 3:1 (49.), 4:1 Yan Marcos Friessner Montas (53.), 5:1 Yan Marcos Friessner Montas (57.), 5:2 (64.), 6:2 Niko Bosnjak (67.)
SpVg Frechen 20 – FC Büderich 3:2
SpVg Frechen 20: Tobias Stecker, Andriy Tykhonov, Mamy Condé, Hassan Ali, Kerim Taskale, Furkan Türkmen, Kian Agboifo, Artur Strada - Trainer: Patrick Friesdorf-Weber - Co-Trainer: Andre Kalav
FC Büderich: Mgboji Njoku Ume, Dion Gutaj - Trainer: Sebastian Siebenbach - Trainer: Torsten Schedler
Tore: 0:1 Dion Gutaj (7.), 0:2 Mgboji Njoku Ume (9.), 1:1 Kian Agboifo (36.), 2:1 Hassan Ali (56.), 3:1 Kian Agboifo (59.)
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