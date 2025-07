U19 von Hertha BSC gewinnt den 3. Luckenwalder Turmpokal

U19-DFB-NL Gr. C

Beim dritten Luckenwalder Turmpokal hat sich nicht der gastgebende Regionalligist FSV 63 Luckenwalde, sondern die U19 von Hertha BSC den begehrten Titel gesichert. In einem ausgeglichenen Turnierverlauf überzeugten die Berliner mit zwei Siegen aus drei Spielen und sicherten sich so den ersten Platz in der Abschlusstabelle.