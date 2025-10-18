– Foto: Herbert Wigel

U19 von Fortuna Düsseldorf kann in Köln den Erfolgslauf fortsetzen Sie holten nur einen Sieg aus den ersten vier Saisonspielen und schieden darüber hinaus auch in der ersten Runde des DFB-Juniorenpokals gegen einen klassentieferen Gegner (1:4 gegen den Hombrucher SV) aus. Verlinkte Inhalte U19-DFB-NL Gr. G Viktor. Köln F. Düsseld.

Keine Frage – der Saisonstart von Fortunas U19-Fußballern verlief holprig. Ihr Tief haben die Spieler von Engin Vural aber mittlerweile hinter sich gelassen und stattdessen zu einem Höhenflug angesetzt.

Heute, 11:00 Uhr FC Viktoria Köln Viktor. Köln Fortuna Düsseldorf F. Düsseld. 11:00 PUSH Die vergangenen drei Partien in der DFB-Nachwuchsliga gingen allesamt an die Fortuna. Am Samstag möchte die Rot-Weißen ihren Erfolgslauf bei der U19 von Viktoria Köln fortsetzen. „Ich hoffe, die Jungs können den Schwung nach der kurzen Pause wieder aufnehmen“, sagt der Trainer, der sein Team mit feinem Händchen in die Erfolgsspur zurückgeführt hat. „Wir haben taktisch an ein bis zwei Stellschrauben gedreht. Die Änderungen haben gewirkt, die Mannschaft fühlt sich in der jetzigen Struktur wohl“, erklärt Vural.

Hinspielergebnis für Vural belanglos Das soll am Samstag auch der Gegner aus der Domstadt zu spüren bekommen, der das Hinspiel am Flinger Broich noch mit 2:1 für sich entscheiden konnte. Die Viktoria konnte sogar den Führungstreffer durch Mohammed Sadki in der zweiten Hälfte drehen. Für Engin Vural spielt das Ergebnis von damals an diesem Wochenende ebenso wenig eine Rolle wie die Tabelle. In dieser liegen die Flingeraner zwei Zähler vor Viktoria Köln auf Rang drei. Dieser könnte mit einem Sieg zementiert und gleichzeitig der unmittelbare Kontakt zum Tabellenzweiten 1. FC Köln gewahrt werden. Die „Geißböcke“ wären nach jetzigem Stand gemeinsam mit dem souveränen Spitzenreiter FSV Mainz 05 sicher für die Liga A im zweiten Saisonhalbjahr qualifiziert. Ein Ziel, was auch Engin Vural und seine Spieler nicht aus den Augen verlieren möchten, wenngleich andere Dinge im Vordergrund stehen.