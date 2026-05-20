U19 von Fortuna Düsseldorf gewinnt den Niederrheinpokal Im Finale des Niederrheinpokals ließ Fortuna Düsseldorf dem Ligakonkurrenten SG Unterrath keine Chance und siegte schlussendlich deutlich mit 5:1. von Tristan Benten · Heute, 21:23 Uhr · 0 Leser

Düsseldorf siegt gegen Unterrath im Niederrhein-Pokalfinale – Foto: M.A.Matchday_Photography

Nach dem feststehenden Abstieg der ersten, sowie auch der zweiten Mannschaft von Fortuna Düsseldorf gab es am Mittwochabend wieder positive Nachrichten für den Verein. Die U19 siegte klar mit 5:1 im Niederrhein-Pokalfinale gegen die SG Unterrath und sicherte sich somit den Titel.

Düsseldorf dominiert früh Nach Finalniederlagen in den Spielzeiten 2022/23 und 2023/24 im Niederrheinpokal, hoffte die Fortuna wieder auf einen Pokalgewinn einer U19. Im Derby gegen die SG Unterrath wollte der Verein wieder etwas feiern nach schwierigen Wochen.

Von Beginn an machte der Favorit klar, dass er das Spiel kontrollieren will. Zunächst netzte Abwehrspieler Darin Quiala-Tito zum 1:0 ein, ehe Levi Mentzel nur kurze Zeit später auf 2:0 stellte (10.). Somit standen die Zeichen früh auf einen Sieg der Fortuna. Nach einigen hart umkämpften Zweikämpfen und Chancen auf beiden Seiten setzte die U19 des kommenden Drittligisten kurz vor der Halbzeitpause einen drauf. Der gerade einmal 16-jährige Elias Oberschewen köpfte zur 3:0-Halbzeitführung ein (45.).