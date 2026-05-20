U19 von Fortuna Düsseldorf gewinnt den Niederrheinpokal

Nach dem feststehenden Abstieg der ersten, sowie auch der zweiten Mannschaft von Fortuna Düsseldorf gab es am Mittwochabend wieder positive Nachrichten für den Verein. Die U19 siegte klar mit 5:1 im Niederrhein-Pokalfinale gegen die SG Unterrath und sicherte sich somit den Titel.
Nach Finalniederlagen in den Spielzeiten 2022/23 und 2023/24 im Niederrheinpokal, hoffte die Fortuna wieder auf einen Pokalgewinn einer U19. Im Derby gegen die SG Unterrath wollte der Verein wieder etwas feiern nach schwierigen Wochen.
Von Beginn an machte der Favorit klar, dass er das Spiel kontrollieren will. Zunächst netzte Abwehrspieler Darin Quiala-Tito zum 1:0 ein, ehe Levi Mentzel nur kurze Zeit später auf 2:0 stellte (10.). Somit standen die Zeichen früh auf einen Sieg der Fortuna.
Nach einigen hart umkämpften Zweikämpfen und Chancen auf beiden Seiten setzte die U19 des kommenden Drittligisten kurz vor der Halbzeitpause einen drauf. Der gerade einmal 16-jährige Elias Oberschewen köpfte zur 3:0-Halbzeitführung ein (45.).
Im zweiten Durchgang war es die SG, die den ersten Treffer markieren konnte. Angreifer Farid Omorou traf per Strafstoß zum 1:3 und gab seiner Mannschaft somit neue Hoffnung für die letzte halbe Stunde des Spiels.
Lange hielt dieser Hoffnungsschimmer allerdings nicht, denn in der 62. Minute sorgte Majd
Almeri für die 4:1-Entscheidung. Damit war jedoch noch nicht Schluss, denn Andrii Honcharenko markierte kurz vor dem Ende der Partie den 5:1-Endstand (84.).
Durch den souveränen Pokalerfolg gab es wieder etwas zu feiern für die Fans, die es mit der Fortuna halten. Für die Spieler war es zudem möglicherweise eine Chance sich für die kommende Drittliga-Saison zu empfehlen.