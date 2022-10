U19 von Bayer Leverkusen beendet Negativlauf in Oberhausen Bayers Talente holen sich Rückenwind für das anstehende Spiel in der Youth League gegen den FC Porto.

Nach wettbewerbsübergreifend sieben sieglosen Partien in Folge meldete sich die U19 von Bayer Leverkusen in Oberhausen eindrucksvoll zurück. Gegen die überforderte Heimmannschaft gewann die Elf von Trainer Sven Hübscher souverän mit 4:0 (2:0).

Die Junioren übernahmen von Beginn an die Spielkontrolle. Folgerichtig traf David Widlarz nach toller Vorarbeit von Madi Monamay per Kopf zur Führung (9.). Im Anschluss taten sich die Gäste gegen vor allem durch robuste Zweikampfführung auffallenden Oberhausener zunehmend schwer. Doch in der 38. Minute lief Widlarz plötzlich alleine auf RWO-Keeper Phil Lenuweit zu – und konnte von Verteidiger Kasper Habering nur durch ein Foul gestoppt werden. Der Schiedsrichter zückte die gelb-rote Karte, den fälligen Freistoß verwandelte Noah Pesch direkt ins kurze Eck. So war die Partie im Grunde schon zur Pause entschieden.

Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich das Team von Hübscher aber weiterhin spielfreudig. Am 3:0 war wieder Widlarz beteiligt, der sich diesmal auf der linken Seite durchsetzte und an Lenuweit scheiterte. Der Abpraller landete bei Emre Aksoy, der unbedrängt zum 3:0 einschob (52.). Eine Viertelstunde vor Schluss bot sich den Hausherren die Möglichkeit zum Anschlusstreffer, nachdem Monamay Oberhausens Leonardo Twumasi regelwidrig im Strafraum zu Fall gebracht hatte. RWO-Kapitän Kerem Yalcin setzte den fälligen Elfmeter jedoch an den linken Pfosten, weshalb es beim Drei-Tore-Vorsprung für Leverkusen blieb.

Für den Endstand sorgte der gerade erst aus einer längeren Verletzungspause zurückgekehrte Jardell Kanga, der kurz nach seiner Einwechslung gleich erfolgreich war (88.). „Wir haben vier Tore geschossen und hinten die Null gehalten. Heute sind wir sehr zufrieden“, sagte Hübscher nach der Partie.

Youth League am Mittwoch

Weiter geht es für seine Mannschaft bereits an diesem Mittwoch, wenn der FC Porto im Ulrich-Haberland-Stadion zu Gast ist (14 Uhr). Der Bayer-Nachwuchs steht in der Youth League mit null Punkten aus drei Partien und einer Tordifferenz von 2:10 kurz vor dem Aus. Um den Traum vom Weiterkommen am Leben zu halten, müssen gegen die U19 der Portugiesen zwingend drei Zähler her.