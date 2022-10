U19 von Bayer 04 muss sich Bochum und Porto geschlagen geben Niederlagen in Bundesliga und UEFA Youth League.

Bayer Leverkusens U19 ist in der A-Junioren-Bundesliga seit drei Spielen sieglos. Gegen den VfL Bochum enttäuschte die Hübscher-Elf zuletzt und verlor nicht unverdient mit 1:2 (0:2). Von Beginn an entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe. Nach zehn Minuten hätte David Widlarz Leverkusen in Führung bringen können, scheiterte jedoch am Keeper der Gäste. Nach der Großchance übernahmen die Bochumer die Initiative – und in der 39. Minute belohnte sich der VfL. Den Treffer erzielte Mats Pannewig mit einem Schlenzer ins lange Eck. Nur drei Zeigerumdrehungen später musste Bayers Schlussmann Roy Steur erneut hinter sich greifen. Diesmal lauerte Bochums Divine John Boafo am zweiten Pfosten und schob zum 2:0 ein.