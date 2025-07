U19 vom ESC Rellinghausen 06 steigt auf!

Es scheint eine sehr spannende und ausgeglichene Liga zu sein. Die Kaderplanung in Rellinghausen verlief zunächst sehr schleppend, da immer wieder Spieler trotz Zusage, wieder abgesprungen sind. Der Umbruch fiel relativ groß aus und man konnte nur wenige Spieler von der vorherigen Saison halten. Was aber durchaus gewollt war. „Jetzt aber sind wir an einem Punkt, wo wir auf einen intakten und leistungsstarken Kader zurückgreifen können! Weitere Neuzugänge sind aber nicht ausgeschlossen“, sagte uns die Sportliche Leitung der Jugendabteilung!

Aktuell absolvieren die Jungs von Trainer Fabian Jung individuelle Trainingspläne, bevor es sehr bald auf dem Platz weitergeht! Wir freuen uns darauf die Neuzugänge vorzustellen und auf dem Platz in Aktion zu sehen.