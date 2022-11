U19: VfB 03 Hilden erntet Lob, aber keine Punkte Die Hildener U 19-Fußballer machen im Bundesliga-Duell gegen Schalke 04 einen Rückstand schnell wett. In den letzten 20 Minuten der Begegnung neigt sich die Waagschale jedoch zugunsten der Königsblauen.

VfB 03 Hilden – Schalke 04 (U 19) 1:2 (1:1). Für die A-Junioren des VfB 03 verläuft die Premieren-Saison in der Bundesliga West nach wie vor unbefriedigend. Erneut erhalten die Hildener Fußballer viel Lob für einen engagierten Auftritt, die Ernte hingegen fuhren diesmal die Schalker ein. Während die Königsblauen mit 19 Punkten Rang drei eroberten, steht die Mannschaft von Philipp Schütz weiterhin ohne einen einzigen Zähler am Tabellenende.

Es entwickelte sich eine Begegnung, in der weitere aussichtsreiche Strafraumszenen zunächst nicht zu verzeichnen waren. Eine gefährliche Flanke der Gäste klärte Fabian Bachmann zur Ecke (30.). Erst nach dem Seitenwechsel nahm die Intensität des Duells zu. Als Luca Podlech den Ball nach einer weiten Hereingabe fallen ließ, setzte Fabian Bachmann nach, doch im Nachfassen brachte der S04-Keeper das Leder unter Kontrolle (52.). Auf der anderen Seite klärte Bachmann gegen Niklas Barthel (59.).

Weil der Naturrasen geperrt war, traten die Hildener vor rund 500 Zuschauern, darunter DFB-Vize-Präsident Peter Frymuth, erstmals auf dem für die Bundesliga zertifizierten Kunstrasen auf der Bandsbusch-Anlage an. Ein echter Heimvorteil für das VfB-Team, das überwiegend auf diesem Untergrund trainiert. Gleichwohl begann die Begegnung mit einem Schreckmoment. Weil die Platzherren den Ball kurz aus der eigenen Abwehr herausspielen wollten, statt konsequent die Schalker Angriffssituation zu bereinigen, bekam S04-Torjäger Keke Topp die Chance, sein Konto mit dem Treffer zur Gäste-Führung auf neun Tore aufzustocken (2.). Eine kalte Dusche für den VfB-Nachwuchs, der aber keine 60 Sekunden später das Malheur wieder ausbügelte. Nach einem langen Ball lief Venhar Ismailji einfach durch und egalisierte zum 1:1 (3.). Die Partie war wieder offen.

„Irgendwann fängt man an zu verzweifeln“, gesteht der Trainer und stellt fest: „Die Mannschaft wächst immer enger zusammen, daher ist es für uns extrem schade, dass es keine Rückrunde gibt, in der wir noch aufholen können.“

Nach einer abgewehrten Ecke erkämpfte Ismailji den Ball und kam unbedrängt an der Strafraumgrenze zum Abschluss, doch sein Schuss ging in die Wolken (65.). Es war wohl die beste Möglichkeit der Hildener, die Führung zu übernehmen. Einen Freistoß von Calvin Mockschan faustete der Schalker Torhüter aus dem rechten Winkel (67.) und pariere kurz danach einen Versuch von Bojan Potnar (68.). Die Schlüsselszene der Begegnung folgte n der 75. Minute. VfB-Keeper Feher wehrte einen Schuss aus kurzer Distanz ins Toraus ab. Nach der anschließenden Ecke klärten die Hildener im eigenen Strafraum nicht konsequent genug und Semin Kojic nutzte die Chance, die Knappen mit 2:1 in Front zu bringen.

In der Schlussphase versuchten die Hildener mit aller Macht, noch den Ausgleich zu erzielen. Die einzig nennenswerte Möglichkeit verzeichnete Ismailji, doch der Ball strich über den Kasten (82.). Weil der VfB 03 seine Deckung öffnete, brannte es aber im eigenen Strafraum immer wieder lichterloh. Mehrfach stand Leon Feher im Fokus, doch der VfB 03-Schlussmann verhindert einen weiteren Einschlag.

„Vom Einsatzwillen her kann ich meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Die Angriffe haben wir aber oft unkonzentriert zu Ende gespielt“, analysierte Philipp Schütz später.