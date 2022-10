U19 verliert auch beim VfL Bochum Die Hildener Nachwuchsfußballer sind jetzt Schlusslicht in der Jugend-Bundesliga.

Durch einen Treffer von Florian Berisha gingen die Bochumer bereits früh mit 1:0 (11.) in Führung. „Das ist ein sehr starker Stürmer und das Tor hat er exzellent gemacht – das war schwer zu verteidigen“, stellte Schütz fest. Knappe zehn Minuten später erzielte Berisha auch das 2:0, das gleichbedeutend mit dem Endstand war. In der zweiten Halbzeit packten die Hildener zwar ihren Kampfgeist aus, doch mehr als ein Pfostentreffer durch Shadrak Dombe sprang dabei nicht heraus. Gleichwohl erklärte Schütz: „Ich muss den Jungs ein Lob aussprechen, wie sie gearbeitet und dagegen gehalten haben.“ Denn auch die Bochumer verzeichneten nur noch zwei Konterchancen.

In den nächsten drei Wochen greift die nächste Pause in der Bundesliga West. Positiv aus Sicht des Hildener Trainers: „Die Köpfe der Spieler waren diesmal eher nach oben gerichtet. Wir wollen jetzt versuchen, gut zu arbeiten, um dann in den wichtigen Partien gegen die unten stehenden Mannschaften Punkte zu holen. Durch die Ergebnisse von diesem Wochenende ist das Feld noch einmal enger zusammengerückt.“ Die Wochen der Wahrheit beginnen am 29. Oktober mit der Partie gegen Rot-Weiß Oberhausen. Bis dahin dürfen einige U19-Talente zumindest im Training wieder etwas Oberliga-Luft schnuppern – wie zum Beispiel A-Junioren-Kapitän Azad Sari.