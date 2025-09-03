U19 unterliegt dem HSV im Topspiel

Im fünften Spiel der Vorrundengruppe A der U19-DFB-Nachwuchsliga hat die U19 von Hannover 96 erstmals eine Niederlage hinnehmen müssen. Gegen den Hamburger SV unterlag das Team von Trainer Dirk Lottner mit 1:2 (1:2) und musste dadurch auch die Tabellenführung an die Hanseaten abgeben.

Bereits in der 9. Minute geriet 96 in Rückstand: Ojo nutzte die erste Möglichkeit der Gäste zur frühen Führung. Nach einer halben Stunde legte der HSV nach – Machado traf in der 35. Minute zum 0:2.

Noch vor der Pause brachte Robin Stolpe die Gastgeber zurück ins Spiel: Nach flacher Hereingabe von Denis Miu stellte er auf 1:2 (40.). Im zweiten Durchgang versuchte Hannover alles, um den Ausgleich zu erzwingen, blieb aber ohne zählbaren Erfolg.

Trotz der ersten Saisonniederlage steht 96 mit zwölf Punkten weiter gut da, rutscht aber auf Rang zwei, zwei Zähler hinter dem HSV.