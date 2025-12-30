U19 und U15 schlagen sich wacker in der Regionalliga

Die U15 des LSC (rot). – Foto: Anpfiff ins Leben

Mit reichlich Verletzungssorgen startete die U19 in die Saisonvorbereitung. "In dieser Phase mussten einige Akteure schneller Verantwortung übernehmen als geplant und machten ihre Sache sehr gut", sagt Nico Laudenbach. Der Anpfiff-Jugendkoordinator Sport beim Ludwigshafener SC ergänzt: "Der Schritt in die U19 ist spürbar, doch mit zunehmender Spielzeit wurde die Mannschaft mit Punkten belohnt."

Im ersten Rückrundenspiel der A-Junioren-Regionalliga gab es einen 2:0-Sieg gegen Eintracht Trier. Das gibt Optimismus für die zweite Saisonhälfte im Jahr 2026. Außerdem steht die Mannschaft bei 38 geschossenen Toren, was lediglich vom Tabellenführer aus Gonsenheim übertroffen wird. Der rein junge A-Jugendjahrgang der U18 hat sich im Verbandsliga-Verfolgerfeld festgesetzt und liefert reihenweise starke Leistungen ab. Rang vier mit 26 Zählern und doppelt so vielen Siegen (8) wie Niederlagen (4) sind ein sehr gutes Zwischenzeugnis für die Elf von David Poyatos und Dominik Amoako, aus der bereits mehrere Spieler in der Hinrunde den Sprung in die U19 geschafft haben.

Die U17 überwintert als Tabellenzweiter in der Verbandsliga. Allerdings muss man festhalten, dass der Meisterschaftszug so gut wie abgefahren ist. Elf Punkte beträgt der Rückstand auf den der Konkurrenz enteilten FK 03 Pirmasens. Daher ist die Vizemeisterschaft das große Ziel der B-Junioren und dafür müssen sie sich in der zweiten Saisonhälfte vor allem gegen zwei Mainzer Klubs behaupten. Der TV 1817 Mainz folgt einen Punkt dahinter als Dritter und wiederum nur einen Zähler weniger hat der TSV Schott Mainz. In der B-Junioren Landesliga stehen die beiden Anpfiff-Teams aus Ludwigshafen und Speyer punktgleich ganz oben. Der LSC liegt lediglich aufgrund des etwas schlechteren Torverhältnisses hinter dem FC 09. Entscheidend für den Aufschwung war der Jahresendspurt mit 22 von 24 möglichen Punkten aus den letzten acht Spielen. Der Spielplan will es so, dass beide Teams am letzten Spieltag am 30. Mai womöglich ein Finale um die Meisterschaft bestreiten.