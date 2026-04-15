U19 & Damen: Pokalendspiele in Beggen und Strassen

Das Pokalfinale der Damen findet Ende Mai in Strassen statt – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Wie die FLF soeben bekanntgab, stehen die Stadien fest, in denen das Pokalfinale der Frauen sowie der U19-Junioren stattfinden werden. Am Donnerstag, den 30.April spielen Hostert und Käerjeng ab 19:30 in der Beggener Dunant-Straße. Einen knappen Monat später, am Montag, den 25.Mai treffen Differdingen und Racing um 17 Uhr im neuen Stadion in Strassen aufeinander.