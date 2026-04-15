 2026-04-15T12:16:22.084Z

Pokal

U19 & Damen: Pokalendspiele in Beggen und Strassen

Finalorte der „Coupe du Prince“ und „Coupe des Dames“ wurden mitgeteilt

von Paul Krier · Heute, 16:04 Uhr · 0 Leser
Das Pokalfinale der Damen findet Ende Mai in Strassen statt
Das Pokalfinale der Damen findet Ende Mai in Strassen statt – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

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Wie die FLF soeben bekanntgab, stehen die Stadien fest, in denen das Pokalfinale der Frauen sowie der U19-Junioren stattfinden werden. Am Donnerstag, den 30.April spielen Hostert und Käerjeng ab 19:30 in der Beggener Dunant-Straße. Einen knappen Monat später, am Montag, den 25.Mai treffen Differdingen und Racing um 17 Uhr im neuen Stadion in Strassen aufeinander.

Das Endspiel der Coupe du Prince wird in Beggen ausgetragen
Das Endspiel der Coupe du Prince wird in Beggen ausgetragen – Foto: FC Avenir Beggen