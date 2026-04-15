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Pokal
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U19 & Damen: Pokalendspiele in Beggen und Strassen
Finalorte der „Coupe du Prince“ und „Coupe des Dames“ wurden mitgeteilt
von Paul Krier · Heute, 16:04 Uhr · 0 Leser
Das Pokalfinale der Damen findet Ende Mai in Strassen statt – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)
Wie die FLF soeben bekanntgab, stehen die Stadien fest, in denen das Pokalfinale der Frauen sowie der U19-Junioren stattfinden werden. Am Donnerstag, den 30.April spielen Hostert und Käerjeng ab 19:30 in der Beggener Dunant-Straße. Einen knappen Monat später, am Montag, den 25.Mai treffen Differdingen und Racing um 17 Uhr im neuen Stadion in Strassen aufeinander.
Das Endspiel der Coupe du Prince wird in Beggen ausgetragen – Foto: FC Avenir Beggen