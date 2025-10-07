⚽ U19 | TSV Weilheim/Teck – SpVgg Holzgerlingen 1:4 (1:2)

Am dritten Spieltag der Landesstaffel Mitte wollte unsere U19 ihre kleine Serie ungeschlagener Spiele fortsetzen. Mit der SpVgg Holzgerlingen wartete jedoch ein robuster und bisher starker Gegner – wohl die bisher anspruchsvollste Aufgabe der Saison.
Unsere Jungs starteten konzentriert und diszipliniert in die Partie, standen kompakt und ließen kaum etwas zu. Nach einer schnellen Umschaltaktion bediente Gjuli mit einem perfekten Ball Samih, der in der 19. Minute eiskalt zur 1:0-Führung traf.
Kurz vor der Pause musste man jedoch zwei bittere Rückschläge hinnehmen: Durch starke Einzelaktionen der Gäste drehte Holzgerlingen das Spiel noch vor der Halbzeit (42., 44.) und ging mit einer 2:1-Führung in die Kabine.
In der zweiten Halbzeit machte sich die individuelle Klasse der Gäste zunehmend bemerkbar. Trotz großem Einsatz unserer Jungs erzielte Holzgerlingen zwei weitere Treffer (65., 75.) und sicherte sich damit den Auswärtssieg.
Am kommenden Wochenende steht für unsere U19 das Derby in Jesingen an – dort soll endlich der erste Dreier eingefahren werden, um sich weiter über dem Abstiegsstrich zu halten. 💪🔴⚪
Tor: Samih (19.)
