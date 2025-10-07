⚽ U19 | TSV Weilheim/Teck – SpVgg Holzgerlingen 1:4 (1:2)

Am dritten Spieltag der Landesstaffel Mitte wollte unsere U19 ihre kleine Serie ungeschlagener Spiele fortsetzen. Mit der SpVgg Holzgerlingen wartete jedoch ein robuster und bisher starker Gegner – wohl die bisher anspruchsvollste Aufgabe der Saison.

Unsere Jungs starteten konzentriert und diszipliniert in die Partie, standen kompakt und ließen kaum etwas zu. Nach einer schnellen Umschaltaktion bediente Gjuli mit einem perfekten Ball Samih, der in der 19. Minute eiskalt zur 1:0-Führung traf.