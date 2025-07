U19-Trainer Oliver Kirch bleibt bei Borussia

Vor einer Woche hat die U19 von Borussia Mönchengladbach die Vorbereitung auf die neue Saison aufgenommen. Geleitet wurde das Training seitdem von Oliver Kirch, dessen Vertrag ursprünglich am 30. Juni 2025 auslief.

Nach Informationen unserer Redaktion haben sich Kirch und der Klub mittlerweile darauf verständigt, auch in der neuen Saison zusammenzuarbeiten. Eine offizielle Verkündung der Vertragsverlängerung stand am Montagabend noch aus.

Auch ein Kirch-Abschied aus Gladbach schien möglich, in der Sommerpause wurde Kirch von mehreren Klubs kontaktiert. Kostenpflichtiger Inhalt Ähnlich wie U23-Trainer Eugen Polanski wäre er bereit, den nächsten Schritt seiner Trainerkarriere zu gehen, vorerst bleiben beide Borussia erhalten. Während die U23 am Samstag ihr Testspiel gegen den SC Velbert 8:0 (Tore: zweimal Fleck, Jozanovic, Michaelis, Swider, Urbich, Stange, Hoxha) für sich entschied, stand für die U19 in Eschweiler der „Indeland Elite Cup“ auf dem Programm.