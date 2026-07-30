U19-Trainer Julian Wiedensohler: "Es fehlte an Widerstandsfähigkeit"

SC-U19-Trainer Julian Wiedensohler – Foto: Stephan Eckenfels

Zum dritten Mal wird der Deutsche Meister in der Saison 2026/27 bei den A-Junioren nach regionalen Vorrundengruppen, einer anschließenden Meisterrunde und Playoffs ermittelt. Das System der "DFB-Nachwuchsliga" ist dabei sich zu etablieren, hat aber nicht nur Fürsprecher. In den Spielzeiten 2024/25 und 2025/26 verpasste der Sportclub die Meisterrunde in der Altersklasse U19 – das soll sich ändern. In der Vorrundengruppe E trifft der SC-Nachwuchs auf den FC Augsburg, 1. FC Heidenheim, Karlsruher SC, SSV Ulm, die TSG Hoffenheim, den SV Sandhausen und die Stuttgarter Kickers. Vor dem Saisonauftakt am 8. August in Augsburg gilt es für die Breisgauer bereits am Samstag (11 Uhr) in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals bei Fortuna Köln. Trainer Julian Wiedensohler äußert sich im Gespräch mit der Badischen Zeitung unter anderem zur Vorbereitung, den Defiziten der Vorsaison und dem Freiburger Ausbildungsweg.