U19-Titel für den FC Memmingen Allgäuer siegen bei der schwäbischen Futsalmeisterschaft +++ Endspielgegner FC Stätzling fährt ebenfalls zur Bayerischen

Die U19-Fußballer des FC Memmingen haben sich den schwäbischen Hallentitel geholt und nehmen damit am 21. Januar an der bayerischen Futsal-Meisterschaft in Essenbach teil.