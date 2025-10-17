U19 testet zwei Mal

Die U19 des 1. FC Saarbrücken testet in der punktspielfreien Zeit gleich mehrfach. Am Mittwoch gab es gegen Swift Hesperange aus Luxemburg ein 1:1 (0:1)-Remis, am Sonntag geht es um 13 Uhr auf dem Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld gegen den SV Gonsenheim

In der mehrwöchigen Herbst-Spielpause möchte das U19-Team des 1. FC Saarbrücken nicht untätig sein. So gab es am vergangenen Mittwoch auf dem Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld eine Begegnung gegen den luxemburgischen Vertreter Swift Hesperange, das Spiel endete 1:1 (0:1). "Wir haben nach dem Rückstand versucht, das Spiel an uns zu reißen und der Ausgleich ist uns dann ja auch noch gelungen", sagte Trainer Joscha Klauck zum Test gegen den Vertreter aus dem Großherzogtum. Den einzigen Saarbrücker Treffer erzielte Tim Scherer im zweiten Durchgang. Am Sonntag um 13 Uhr kommt4 es an gleicher stelle zu einem Test gegen den SV Gonsenheim, der in der U19-Regionalliga Südwest spielt.