U19 steht zum Jahreswechsel an der Spitze der Landesliga!

Nun ist Winterpause im Fußballland Sachsen. Wir blicken zurück und gleichzeitig auch nach vorn. In 17 Spiele in dieser Saison gewann unsere U19 unglaubliche 16 Spiele! Nur ein Spiel wurde nicht gewonnen (Punktspiel gegen Eilenburg endete 1:1). Dies ist eine beeindruckende Bilanz. Die Grün-Weißen stehen völlig zurecht an der Spitze der höchsten Spielklasse des Landes, dazu überwintert unsere Mannschaft im Landespokal. Hier steht das Viertelfinale gegen Dynamo Dresden noch aus. Alle Testspiele wurden gewonnen. Aber es gibt keine Rast! Nochmals wurde der Kader zur Halbserie verstärkt. Von der BSG Chemie wechselt Mustafa Muhajr zu uns. Der Mittelfeldmann soll das zentrale Mittelfeld stärken. Ebenfalls neu ist Osman Masher an der Südkampfbahn. Er wechselt von Rotation Leipzig zu uns. Außerdem kehrt Yannic Maudrich zu uns zurück. Er stärkt die Verteidigung. Alle 3 Neuzugänge sind sofort spielberechtigt. Mit 26 Spielern, davon 12 des jungen Jahrgangs geht es nun in die Rückrunde. Im Januar wird FUTSAL gespielt und ab Februar heisst es: "OBEN FESTSETZEN und ALLES für den TITEL geben". JFV will Landesmeister der A-Junioren werden. Ein noch harter Weg! Nur gemeinsam können wir dies schaffen!

Testspiel 13.1. RB Leipzig U17 vs. JFV Neuseenland U19 am Cottaweg