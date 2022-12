U19 steht im Halbfinale des Pokals

Für den JFV endete das Jahr mit einer weiteren Erfolgsgeschichte: Das Team kann nun im Halbfinale auf so illustre Gegner wie Eintracht Braunschweig, VfL Wolfsburg oder Hannover 96 treffen. "Die Mannschaft hat sich das auch nach dieser Leistung verdient", so der JFV-Coach.

Doch kurz nach Wiederanpfiff war wieder dieser "B- und B-Sturm" der Gäste vom JFV an der Reihe, diesmal mit vertauschten Rollen: Nach einem tollen Dribbling spielte Murat Boral den starken Eren Badur frei und dieser erzielte aus kurzer Distanz das 2:1 für den JFV (50.).Aus Flanke von Marmullaku wird plötzlich ein Torschuss. Lange hielt diese Führung. Das Halbfinale schien schon ganz nah zu sein, da gelang Laurent Marmullaku erneut der Ausgleich. Der ehemalige Nachwuchsspieler des VfL Wolfsburg schlug von Außen eine Flanke Richtung Tor der Gäste. Der Ball wurde lang und länger, touchierte den Innenpfosten und segelte ins Tor (85.). "Das war natürlich ein sehr unglückliches Gegentor", so Lakämper.

Das Elfmeterschießen musste also entscheiden, und hier behielten die Gäste die Nerven. Murat Boral, Lenn Spremberg, der eingewechselte Mats Breitweg und Lennard Schnurpfeil trafen für den JFV. Das reichte, denn die Gastgeber vergaben gleich zwei Versuche. Einen davon konnte Keeper Leander Hoppenrath abwehren. "Schade, dass es am Ende nicht für uns gereicht hat", so TSV-Coach Apostolos Paroglou. "Aber trotzdem ein großes Kompliment an mein Team. Wir haben uns hier gegen einen starken Gegner sehr gut verkauft." (am)