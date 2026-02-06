Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
U19 startet gegen RB Leipzig in die Hauptrunde
Hannover 96 empfängt den Vorrundensieger zum Auftakt in Liga A
Für die U19 von Hannover 96 beginnt am Sonntag die Hauptrunde der U19-DFB-Nachwuchsliga. Zum Start in Liga A, Gruppe C, wartet mit RB Leipzig direkt ein echter Gradmesser. Anpfiff ist um zwölf Uhr.
Die Vorrunde hatten die 96-Junioren hinter dem Hamburger SV auf dem zweiten Platz abgeschlossen. Nun folgt nach über zwei Monaten ohne Pflichtspiel der Wiedereinstieg in den Wettbewerb.
Lottner: Vorbereitung unter schwierigen Bedingungen
Cheftrainer Dirk Lottner blickt auf eine komplizierte Winterphase zurück. Er spricht von einer „sehr herausfordernden Vorbereitung“, die geprägt gewesen sei von Krankheiten, Verletzungen und häufig kleinen Trainingsgruppen. Zudem seien immer wieder Spieler im Profibereich eingebunden gewesen, einige reisten sogar mit ins Trainingslager.
Lottner betont, dass man trotz witterungsbedingter Probleme immerhin regelmäßig auf einem vom Schnee befreiten Kunstrasen trainieren konnte. In den kommenden Wochen sei es das Ziel, wieder mehr Spieler zurückzubekommen. Bis dahin könne es auch vorkommen, dass Akteure aus der U17 in den Kader rücken.
Mit Blick auf den Gegner sagt der Trainer, dass Leipzig eine starke Mannschaft sei und er gespannt sei, wie sich sein Team zum Auftakt präsentieren werde.
RB Leipzig mit starker Vorrunde
RB Leipzig ging in der Vorrunde als Tabellenführer durchs Ziel. Elf Siege aus zwölf Spielen unterstreichen die Qualität des Gegners, der in dieser Phase nur eine Niederlage hinnehmen musste. Im DFB-Pokal der Junioren schied Leipzig Anfang Dezember nach Elfmeterschießen gegen Eintracht Frankfurt aus.
Letztes Duell liegt knapp zwei Jahre zurück
Das letzte Aufeinandertreffen beider Teams endete vor knapp zwei Jahren mit einem 2:1-Heimsieg für Hannover. Damals trafen Montell Ndikom und Nick Elias Meier für 96.
Zum Hauptrundenauftakt geht es nun darum, nach der langen Pause schnell wieder in den Wettkampfmodus zu kommen – und sich direkt gegen einen der stärksten Vorrundenteilnehmer zu behaupten.