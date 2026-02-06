U19 startet gegen RB Leipzig in die Hauptrunde

Die Vorrunde hatten die 96-Junioren hinter dem Hamburger SV auf dem zweiten Platz abgeschlossen. Nun folgt nach über zwei Monaten ohne Pflichtspiel der Wiedereinstieg in den Wettbewerb. Lottner: Vorbereitung unter schwierigen Bedingungen Cheftrainer Dirk Lottner blickt auf eine komplizierte Winterphase zurück. Er spricht von einer „sehr herausfordernden Vorbereitung“, die geprägt gewesen sei von Krankheiten, Verletzungen und häufig kleinen Trainingsgruppen. Zudem seien immer wieder Spieler im Profibereich eingebunden gewesen, einige reisten sogar mit ins Trainingslager.

Lottner betont, dass man trotz witterungsbedingter Probleme immerhin regelmäßig auf einem vom Schnee befreiten Kunstrasen trainieren konnte. In den kommenden Wochen sei es das Ziel, wieder mehr Spieler zurückzubekommen. Bis dahin könne es auch vorkommen, dass Akteure aus der U17 in den Kader rücken. Mit Blick auf den Gegner sagt der Trainer, dass Leipzig eine starke Mannschaft sei und er gespannt sei, wie sich sein Team zum Auftakt präsentieren werde.