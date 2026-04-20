U19: St. Tönis demontiert Schlusslicht – KFC schrammt am Coup vorbei

Freude bei St. Tönis. – Foto: Jens Terhardt

Trotz einer starken Vorstellung haben sich die A-Junioren des KFC Uerdingen in der Niederrheinliga dem Spitzenreiter Sportfreunde Baumberg mit 2:3 (1:1) beugen müssen. Mit der Führung von Makar Manoili begann die Partie auch optimal (16.), doch danach legte der Favorit erheblich zu und drehte die Begegnung. Dafür verantwortlich zeichneten Jordan Luan Kinnavong (33.), Adriano Catalano (68.) und Brian Owuso (73.). Aber die Uerdinger, die nächsten Sonntag mit Ratingen 04/19 den nächsten dicken Brocken vor der Brust haben, steckten nicht auf und machten durch das 2:3 von Andrey Voronin (85.), dem besten Vollstrecker der vergangenen Wochen, die Angelegenheit noch einmal richtig spannend.

Zum eingeplanten Dreier durch einen 6:2 (3:1)-Sieg gegen Schlusslicht FSV Duisburg kam derweil der SC St. Tönis. Steve Wafo Dzoupiap (8./10./55.), Sam Sylvain Hobert (24.), Josiah Opoku Donkor (53.) und Valdrin Jashavin (69.) machten das halbe Dutzend voll. Am kommenden Sonntag fahren die Schützlinge von Trainer Jonas Schüler zum Tabellenführer Baumberg.

Halbfinale im FVN-Pokal gegen Unterrath steht an

In der vergangenen Saison waren bereits mit Ibraim Ilazi, Eghosa Aaron Ogbeide und Noel Dias Ferreira Souto drei eigene Nachwuchsakteure zur ersten Mannschaft des Sportclubs gestoßen. Und zuletzt waren auch Dzoupiap, Lenni Castrop und Noah Canel Yilmaz im Oberligateam zum Einsatz gekommen. Sie werden auch die Vorbereitung auf die kommende Saison mitbestreiten – wie auch das eine oder andere weitere Talent der A-Junioren.

Nach der Partie in Baumberg steht für den Sportclub-Nachwuchs dann am 29. April, 19.30 Uhr, FVN-Pokal-Halbfinale gegen die klassenhöhere SG Unterrath aus der DFB-Nachwuchsliga auf dem Terminkalender. Bereits fürs Endspiel qualifiziert ist Fortuna Düsseldorf durch einen 2:0-Sieg gegen Rot-Weiß Oberhausen.