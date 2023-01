U19-Spieler von D/A müssen bei den Herren ran

Die U19 der SV Drochtersen/Assel, die in der vergangenen Saison noch in der Niedersachsenliga gespielt hatte und aus der fünf Talente vor dieser Saison in den Landesliga-Kader von D/A II aufrückten, hatte während der laufenden Saison zu große Personalprobleme. "Wir hatten nicht genug Spieler für die Saison", sagt Sören Behrmann, Teammanager der Regionalligamannschaft und auch zuständig für den Unterbau.

Dass die U19 aufgelöst wurde und die Spieler nun aufgeteilt wurden auf die Landesliga- sowie Bezirksligamannschaft, sei auch auf Wunsch der U19-Fußballer geschehen. Acht bis zehn Spieler der U19 hätten sowieso schon regelmäßig bei der U23-Landesligamannschaft mittrainiert. "Nun werden sie im Herrenbereich mehr gefordert und gefördert", sagt Behrmann.