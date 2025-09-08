U19-Spieler sorgen für einen Lichtblick – Peißenberg verliert gegen den Spitzenreiter

TSV Peißenberg wehrt sich bei Spitzenreiter Lenggries, verliert aber mit 0:4. Für Hoffnung sorgten zwei Talente aus der U19.
Vor welcher Herausforderung der TSV Peißenberg in dieser Saison steht, wird mit jeder gespielten Partie immer mehr sichtbar. Aufgehellt wird der Ausblick auf die kommenden Wochen durch den nimmermüden Einsatz des Teams, aber auch zwei aus der U19 nachrückenden Talenten. Es sind Namen, die man sich in Peißenberg merken sollte: Emanuel Obermeier und Moritz Pech.
Gegen Lenggries nahm Trainer Fritz Stögbauer die beiden Jungspunde in erster Linie (noch) wegen der prekären Personalsituation mit. Doch fielen die beiden Außenspieler trotz der 0:4-Niederlage keineswegs ab. Im Gegenteil. Sie spielten mutig, frischten das gebeutelte Team mit ihrer Unbekümmertheit auf. Gut möglich, dass Pech und Obermeier fortan des Öfteren auf dem Spielbericht des Kreisligateams stehen. Einmal mehr humpelten TSV-Akteure mit unterschiedlichen körperlichen Problemen vom Platz. Ist es bei Thomas Völkle die immer wieder mal lästige Leiste, hat es Fabian Lory laut Stögbauer womöglich ärger erwischt; eine genaue Diagnose steht noch aus.
Ein Überraschungs-Coup beim Tabellenführer war in keiner Form erwartbar. Allerdings präsentierte sich Stögbauers Elf wehrhaft. „Erste Halbzeit ganz gut und sehr diszipliniert gespielt, nur wenig zugelassen“, bilanziert der Übungsleiter. Gemeint waren je zwei Momente mit Martin Wasensteiner und Michael Gerg, die sehr knapp verpassten. Auf der anderen Seite bedauerte Hubert Jungmann einen etwas zu weit nach links adressierten Kopfball.
Die bis dahin wenig inspirierten Lenggrieser nahmen zur Pause einige zusätzliche Leistungsprozente mit aus der Kabine und trafen durch ein Dribbling auf engstem Raum zum 1:0. Das Gegentor „haben wir zu früh bekommen“, erkannte Stögbauer aufkeimende Unruhe. Zumal vor dem Rückschlag ein Versuch Jugmanns auf der Lenggrieser Torlinie abgewehrt wurde. Nach Maxi Angermeiers sehenswertem Kopfball zum 2:0 war für den LSC die vermeintliche Formalie dann erledigt. „Da sind wir in unserer Situation nicht in der Lage, dass wir das noch drehen“, hielt der TSV-Coach fest. In Folge einer weiteren guten Möglichkeit durch Yasin Eichberger fiel dann auch noch umgehend das 3:0; den Schlusspunkt hagelte es in der Nachspielzeit.