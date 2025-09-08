U19-Spieler sorgen für einen Lichtblick – Peißenberg verliert gegen den Spitzenreiter

Vor welcher Herausforderung der TSV Peißenberg in dieser Saison steht, wird mit jeder gespielten Partie immer mehr sichtbar. Aufgehellt wird der Ausblick auf die kommenden Wochen durch den nimmermüden Einsatz des Teams, aber auch zwei aus der U19 nachrückenden Talenten. Es sind Namen, die man sich in Peißenberg merken sollte: Emanuel Obermeier und Moritz Pech.

Gegen Lenggries nahm Trainer Fritz Stögbauer die beiden Jungspunde in erster Linie (noch) wegen der prekären Personalsituation mit. Doch fielen die beiden Außenspieler trotz der 0:4-Niederlage keineswegs ab. Im Gegenteil. Sie spielten mutig, frischten das gebeutelte Team mit ihrer Unbekümmertheit auf. Gut möglich, dass Pech und Obermeier fortan des Öfteren auf dem Spielbericht des Kreisligateams stehen. Einmal mehr humpelten TSV-Akteure mit unterschiedlichen körperlichen Problemen vom Platz. Ist es bei Thomas Völkle die immer wieder mal lästige Leiste, hat es Fabian Lory laut Stögbauer womöglich ärger erwischt; eine genaue Diagnose steht noch aus.

Ein Überraschungs-Coup beim Tabellenführer war in keiner Form erwartbar. Allerdings präsentierte sich Stögbauers Elf wehrhaft. „Erste Halbzeit ganz gut und sehr diszipliniert gespielt, nur wenig zugelassen“, bilanziert der Übungsleiter. Gemeint waren je zwei Momente mit Martin Wasensteiner und Michael Gerg, die sehr knapp verpassten. Auf der anderen Seite bedauerte Hubert Jungmann einen etwas zu weit nach links adressierten Kopfball.