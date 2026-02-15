U19-Spieler des SV Budberg geben Visitenkarte ab

Der im Sommer scheidende Keeper Lorenz Delgado wurde nach dem Seitenwechsel durch U19-Torhüter Laurenz Dubisz ersetzt, der zur kommenden Saison in die Landesliga-Mannschaft aufrückt – ebenso wie Mittelfeldmann Nando Strauch. Bei Hans Schaath, der ebenfalls 45 Minuten Spielzeit bekam, ist die Entscheidung derweil noch nicht getroffen. Im März sollen alle noch offenen Kadergespräche beim SVB endgültig abgeschlossen sein.

Für die Budberger geht es in der Landesliga am Sonntag (22. Februar) um 15 Uhr mit dem Heimspiel gegen die Sportfreunde Niederwenigern weiter. Der Absteiger steht nach dem Fehlstart inzwischen über dem Strich. Die Rheinberger sind nach den Patzern des SV Scherpenberg nur noch zwei Zähler vom Aufstiegsrelegationsplatz zwei entfernt.