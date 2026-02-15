U19 setzt sich gegen Fürth klar durch

Nach der Start-Niederlage in Taunusstein als Gast des SV Wehen hat die U19 des 1.FC Saarbrücken am Sonntag ihr erstes Heimspiel im neuen Jahr gegen sie SpVgg. Greuther Fürth deutlich mit 4:0 (3:0) gewonnen.

Erstes Heimspiel des neuen Jahres und gleich der erste Erfolg in der Liga B der DFB-Nachwuchsrunde für NLZ-Teams. Am Faschingssonntag setzte sich die U19 des 1. FC Saarbrücken auf dem Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld gegen die SpVgg. Greuther Fürth deutlich mit 4:0 (3:0) durch. Jannick Strässer brachte den Blau-Schwarzen Nachwuchs in der 5. Minute mit einem verwandelten Strafstoß in Führung. "Danach hatten wir dann auch mal etwas Glück und konnten den Ausgleich verhindern. Wir haben dann gleich nachlegen können und am Ende auch verdient gewonnen. Wir wussten ja, dass wir in dieser Liga Spiele gewinnen können und haben das jetzt auch gleich bestätigt", freute sich Trainer Joischa Klauck. Devin Güzelcan konnte mit einem Doppelschlag innerhalb von elf Minuten (27. und 38.) die Pausenführung erzielen, Maximilian Jene legte in der 67. Minute das 4:0 nach. In der Tabelle ist das FCS-Team nun unter sieben Teams Dritter, punktgleich mit dem Zweiten TSV Schott Mainz, der eine Begegnung weniger ausgetragen hat. Am kommenden Sonntag (21. Februar, 11 Uhr) geht es mit dem Derby gegen die SV Elversberg weiter, das in Püttlingen ausgetragen wird.

So haben sie gespielt...