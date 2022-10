U19 setzt sich beim FKP durch 1.FC Saarbrücken: A-Junioren rücken wieder nach vorne

Die A-Junioren des 1. FC Saarbrücken haben sich am Sonntagnachmittag mit 4:1 (2:0) beim FK Pirmasens durchgesetzt. Das Spiel wurde kurzfristig vom Stadion auf einen der umliegenden Kunstrasenplätze verlegt und war nach zwei Elfmetertoren in der ersten Hälfte früh entschieden.

Das Regionalligaspiel der FCS-.A-Junioren beim FL Pirmasens musste witterungsbedingt kurzfristig vom Städtischen Stadion Husterhöhe auf einen Kunstrasenplatz verlegt werden. Das kam den Gästen etwas entgegen, weil sie auch ihre Heimspiele auf Kunstrasen austragen. Schon früh setzten sich die Malstatter durch. Leo Sahin konnte die Gäste in Führung bringen. Sahin war auch beim zweiten Elfmeter in der 38. Minute treffsicher, so dass die Gäste mit einer sicher erscheinenden Pausenführung in die Kabinen gingen. Auch das einzige Tor der Gastgeber aus der 52. Minute resultierte aus einem Strafstoß. Den dritten Elfer für die Gäste verwandelte Tim Walle in der 54. Minute., Und auch der letzte Treffer wurde vom ominösen Punkt aus erzielt, diesmal war es Louis Kerner, der ins Schwarze traf. "Es war ein verdienter Sieg, wir hätten besser spielen können und wären dann auch vielleicht öfters vor ihr Tor gekommen. Wir haben nicht unser gesamtes Potenzial ausgenutzt. Die vielen Strafstöße waren alle berechtigt.", sagte FCS-Trainer Tobias Eifler nach dem Spiel. Das FCS-Team ist jetzt Vierter, kann aber vom SV Gonsenheim, der zwei Spiele weniger ausgetragen hat, noch eingeholt werden.