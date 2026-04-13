 2026-04-10T07:15:08.667Z

Ligabericht

U19 RL Nord: Fünf Spieler prägen mit ihren Toren den Spieltag

Diese Spieler rücken am 7. Spieltag mit der Anzahl ihrer erzielten Tore oder der Wichtigkeit ihrer Tore in den Mittelpunkt.

von SN · Heute, 13:15 Uhr · 0 Leser
– Foto: Thies Meyer

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U19 RL N
Kronshagen
Altona 93
SC Borgfeld
JFV Calenb.

Am 7. Spieltag der U19 Regionalliga Nord haben sich vor allem fünf Spieler hervorgetan. Farhad Khalaf, Lorent Dervishaj, Friedemann Sykora, Dustin Jacob und Henry Riebau prägten mit ihrer Anzahl oder Wichtigkeit ihrer Treffern die Spiele ihrer Mannschaften entscheidend.

Khalaf dreht die Partie für Niendorf

Sa., 11.04.2026, 13:30 Uhr
VfB Oldenburg
VfB OldenburgVfB Oldenb.
Niendorfer TSV
Niendorfer TSVNiend. TSV
2
3
Abpfiff
Farhad Khalaf führte den Niendorfer TSV beim 3:2-Auswärtssieg gegen den VfB Oldenburg zur Wende. Nach einem frühen Zwei-Tore-Rückstand brachte Khalaf seine Mannschaft noch vor der Pause zurück ins Spiel. In der Nachspielzeit traf er erneut und sorgte mit seinem zweiten Tor für den Auswärtssieg.

Dervishaj legt den Grundstein für klaren Heimsieg

Sa., 11.04.2026, 14:00 Uhr
Eimsbütteler TV
Eimsbütteler TVEimsbütteler TV
JFV Bremen
JFV BremenJFV Bremen
5
1
Abpfiff
Einen deutlichen Heimerfolg feierte der Eimsbütteler TV beim 5:1 gegen den JFV Bremen. Lorent Dervishaj brachte die Gastgeber früh in Führung und erhöhte noch vor der Pause auf 2:0. Mit seinem Doppelpack legte er den Grundstein für den klaren Sieg.

Riebau entscheidet die Partie spät

Sa., 11.04.2026, 15:00 Uhr
Walddörfer SV
Walddörfer SVWalddörfer
FC Eintracht Norderstedt
FC Eintracht NorderstedtNorderstedt
1
2
Abpfiff
Spät entschieden wurde die Partie zwischen dem Walddörfer SV und dem FC Eintracht Norderstedt. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich erzielte Henry Riebau in der Schlussphase das Tor zum 2:1-Auswärtssieg für Norderstedt.

Sykora hält Kronshagen im Spiel - Jacob trifft zum Sieg

Gestern, 13:00 Uhr
TSV Kronshagen
TSV KronshagenKronshagen
JFV A/O/B/H/H
JFV A/O/B/H/HJFVA/O/B/H/H
3
2
Abpfiff
Beim 3:2-Erfolg des TSV Kronshagen gegen den JFV A/O/B/H/H hielt Friedemann Sykora seine Mannschaft im Spiel. Nach der frühen Führung der Gastgeber und dem zwischenzeitlichen Rückstand traf Sykora kurz nach der Pause erneut zum 2:2. Wenige Minuten später erzielte Dustin Jacob den Treffer zum Heimsieg.

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