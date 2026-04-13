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Ligabericht
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U19 RL Nord: Fünf Spieler prägen mit ihren Toren den Spieltag
Diese Spieler rücken am 7. Spieltag mit der Anzahl ihrer erzielten Tore oder der Wichtigkeit ihrer Tore in den Mittelpunkt.
Am 7. Spieltag der U19 Regionalliga Nord haben sich vor allem fünf Spieler hervorgetan. Farhad Khalaf, Lorent Dervishaj, Friedemann Sykora, Dustin Jacob und Henry Riebau prägten mit ihrer Anzahl oder Wichtigkeit ihrer Treffern die Spiele ihrer Mannschaften entscheidend.
Farhad Khalaf führte den Niendorfer TSV beim 3:2-Auswärtssieg gegen den VfB Oldenburg zur Wende. Nach einem frühen Zwei-Tore-Rückstand brachte Khalaf seine Mannschaft noch vor der Pause zurück ins Spiel. In der Nachspielzeit traf er erneut und sorgte mit seinem zweiten Tor für den Auswärtssieg.
Einen deutlichen Heimerfolg feierte der Eimsbütteler TV beim 5:1 gegen den JFV Bremen. Lorent Dervishaj brachte die Gastgeber früh in Führung und erhöhte noch vor der Pause auf 2:0. Mit seinem Doppelpack legte er den Grundstein für den klaren Sieg.
Spät entschieden wurde die Partie zwischen dem Walddörfer SV und dem FC Eintracht Norderstedt. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich erzielte Henry Riebau in der Schlussphase das Tor zum 2:1-Auswärtssieg für Norderstedt.
Sykora hält Kronshagen im Spiel - Jacob trifft zum Sieg
Beim 3:2-Erfolg des TSV Kronshagen gegen den JFV A/O/B/H/H hielt Friedemann Sykora seine Mannschaft im Spiel. Nach der frühen Führung der Gastgeber und dem zwischenzeitlichen Rückstand traf Sykora kurz nach der Pause erneut zum 2:2. Wenige Minuten später erzielte Dustin Jacob den Treffer zum Heimsieg.