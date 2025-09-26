U19 reist zum Fröhnerhof

Die A-Junioren des 1. FC Saarbrücken haben am Sonntag die immer pikante Auswrts-Aufgabe beim 1. FC Kaiserslautern zu bestehen. Die Begegnung bei den Pfälzern findet auf dem Fröhnerhof in Mehlingen statt. "Wir wollen auch dort beweisen, dass wir nach den ersten Spielen weiter voran gekommen sind und wir wollen ihnen nun gleichwertig entgegentreten. In Karlsruhe haben wir schon einen Punkt geholt, wir wollen nun auf den Fröhnerrhof an die gute erste Hälfte von Karlsruhe anknüpfen. Lukas Strewelski wird uns fehlen, der ein oder andere ist angeschlagen oder verletzt, aber der Kader ist breit, so dass wir auf Ausfälle reagieren können", sagte Trainer Joscha Klauck am Freitag. Sein Team ist mit vier Punkten vorletzter, hat drei Punkte Rückstand auf Darmstadt 98. Schlusslicht SV Sandhausen hat drei Zähler, die Kurpfälzer empfangen am gleichen Nachmittag Spitzenreiter 1. FC Heidenheim.