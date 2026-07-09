– Foto: Graff / Nückel / Klos / S
U19-Regionalliga Nordost: Der Spielplan steht fest und ist online
Alle Termine der Saison 2026/2027 im Überblick.
von red · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
Der Spielplan der U19-Regionalliga Nordost für die Saison 2026/2027 steht fest und sieht so aus:
1. Spieltag
Sa., 15.08.26 12:30 Uhr Berliner SC - FC Viktoria 1889 Berlin
Sa., 15.08.26 13:00 Uhr BFC Dynamo - FC Hertha 03 Zehlendorf
So., 16.08.26 12:00 Uhr VFC Plauen - 1. FC Lokomotive Leipzig
So., 16.08.26 12:00 Uhr FSV Zwickau - FC Mecklenburg Schwerin
So., 16.08.26 13:00 Uhr Tennis Borussia Berlin - 1. FC Frankfurt (Oder)
So., 16.08.26 13:30 Uhr SC Borea Dresden - RSV Eintracht 1949
So., 16.08.26 14:00 Uhr SFC Stern 1900 - SC Staaken
2. Spieltag
Sa., 22.08.26 12:00 Uhr RSV Eintracht 1949 - BFC Dynamo
Sa., 22.08.26 12:00 Uhr FC Mecklenburg Schwerin - VFC Plauen
Sa., 22.08.26 13:30 Uhr FC Hertha 03 Zehlendorf - FSV Zwickau
Sa., 22.08.26 13:30 Uhr 1. FC Lokomotive Leipzig - Berliner SC
Sa., 22.08.26 14:00 Uhr FC Viktoria 1889 Berlin - Tennis Borussia Berlin
So., 23.08.26 12:00 Uhr 1. FC Frankfurt (Oder) - SFC Stern 1900
So., 23.08.26 13:00 Uhr SC Staaken - SC Borea Dresden
3. Spieltag
Sa., 29.08.26 12:00 Uhr VFC Plauen - Berliner SC
Sa., 29.08.26 12:00 Uhr FC Mecklenburg Schwerin - FC Hertha 03 Zehlendorf
Sa., 29.08.26 13:00 Uhr BFC Dynamo - SC Staaken
So., 30.08.26 12:00 Uhr FSV Zwickau - RSV Eintracht 1949
So., 30.08.26 13:00 Uhr Tennis Borussia Berlin - 1. FC Lokomotive Leipzig
So., 30.08.26 13:30 Uhr SC Borea Dresden - 1. FC Frankfurt (Oder)
So., 30.08.26 14:00 Uhr SFC Stern 1900 - FC Viktoria 1889 Berlin
4. Spieltag
Sa., 05.09.26 12:00 Uhr RSV Eintracht 1949 - FC Mecklenburg Schwerin
Sa., 05.09.26 12:30 Uhr Berliner SC - Tennis Borussia Berlin
Sa., 05.09.26 13:30 Uhr FC Hertha 03 Zehlendorf - VFC Plauen
Sa., 05.09.26 13:30 Uhr 1. FC Lokomotive Leipzig - SFC Stern 1900
Sa., 05.09.26 14:00 Uhr FC Viktoria 1889 Berlin - SC Borea Dresden
So., 06.09.26 12:00 Uhr 1. FC Frankfurt (Oder) - BFC Dynamo
So., 06.09.26 13:00 Uhr SC Staaken - FSV Zwickau
5. Spieltag
Sa., 12.09.26 12:00 Uhr VFC Plauen - Tennis Borussia Berlin
Sa., 12.09.26 12:00 Uhr FC Mecklenburg Schwerin - SC Staaken
Sa., 12.09.26 13:00 Uhr BFC Dynamo - FC Viktoria 1889 Berlin
Sa., 12.09.26 13:30 Uhr FC Hertha 03 Zehlendorf - RSV Eintracht 1949
So., 13.09.26 12:00 Uhr FSV Zwickau - 1. FC Frankfurt (Oder)
So., 13.09.26 13:30 Uhr SC Borea Dresden - 1. FC Lokomotive Leipzig
So., 13.09.26 14:00 Uhr SFC Stern 1900 - Berliner SC
6. Spieltag
Sa., 19.09.26 12:00 Uhr RSV Eintracht 1949 - VFC Plauen
Sa., 19.09.26 12:30 Uhr Berliner SC - SC Borea Dresden
Sa., 19.09.26 13:30 Uhr 1. FC Lokomotive Leipzig - BFC Dynamo
Sa., 19.09.26 14:00 Uhr FC Viktoria 1889 Berlin - FSV Zwickau
So., 20.09.26 12:00 Uhr 1. FC Frankfurt (Oder) - FC Mecklenburg Schwerin
So., 20.09.26 13:00 Uhr SC Staaken - FC Hertha 03 Zehlendorf
So., 20.09.26 13:00 Uhr Tennis Borussia Berlin - SFC Stern 1900
7. Spieltag
Sa., 26.09.26 12:00 Uhr VFC Plauen - SFC Stern 1900
Sa., 26.09.26 12:00 Uhr RSV Eintracht 1949 - SC Staaken
Sa., 26.09.26 12:00 Uhr FC Mecklenburg Schwerin - FC Viktoria 1889 Berlin
Sa., 26.09.26 13:00 Uhr BFC Dynamo - Berliner SC
Sa., 26.09.26 13:30 Uhr FC Hertha 03 Zehlendorf - 1. FC Frankfurt (Oder)
So., 27.09.26 12:00 Uhr FSV Zwickau - 1. FC Lokomotive Leipzig
So., 27.09.26 13:30 Uhr SC Borea Dresden - Tennis Borussia Berlin
8. Spieltag
Sa., 10.10.26 12:30 Uhr Berliner SC - FSV Zwickau
Sa., 10.10.26 13:30 Uhr 1. FC Lokomotive Leipzig - FC Mecklenburg Schwerin
Sa., 10.10.26 14:00 Uhr FC Viktoria 1889 Berlin - FC Hertha 03 Zehlendorf
So., 11.10.26 12:00 Uhr 1. FC Frankfurt (Oder) - RSV Eintracht 1949
So., 11.10.26 13:00 Uhr SC Staaken - VFC Plauen
So., 11.10.26 13:00 Uhr Tennis Borussia Berlin - BFC Dynamo
So., 11.10.26 14:00 Uhr SFC Stern 1900 - SC Borea Dresden
9. Spieltag
Sa., 17.10.26 12:00 Uhr VFC Plauen - SC Borea Dresden
Sa., 17.10.26 12:00 Uhr RSV Eintracht 1949 - FC Viktoria 1889 Berlin
Sa., 17.10.26 12:00 Uhr FC Mecklenburg Schwerin - Berliner SC
Sa., 17.10.26 13:00 Uhr BFC Dynamo - SFC Stern 1900
Sa., 17.10.26 13:30 Uhr FC Hertha 03 Zehlendorf - 1. FC Lokomotive Leipzig
So., 18.10.26 12:00 Uhr FSV Zwickau - Tennis Borussia Berlin
So., 18.10.26 13:00 Uhr SC Staaken - 1. FC Frankfurt (Oder)
10. Spieltag
Sa., 24.10.26 12:30 Uhr Berliner SC - FC Hertha 03 Zehlendorf
Sa., 24.10.26 13:30 Uhr 1. FC Lokomotive Leipzig - RSV Eintracht 1949
Sa., 24.10.26 14:00 Uhr FC Viktoria 1889 Berlin - SC Staaken
So., 25.10.26 12:00 Uhr 1. FC Frankfurt (Oder) - VFC Plauen
So., 25.10.26 13:00 Uhr Tennis Borussia Berlin - FC Mecklenburg Schwerin
So., 25.10.26 13:30 Uhr SC Borea Dresden - BFC Dynamo
So., 25.10.26 14:00 Uhr SFC Stern 1900 - FSV Zwickau
11. Spieltag
Sa., 31.10.26 12:00 Uhr VFC Plauen - BFC Dynamo
Sa., 31.10.26 12:00 Uhr RSV Eintracht 1949 - Berliner SC
Sa., 31.10.26 12:00 Uhr FC Mecklenburg Schwerin - SFC Stern 1900
Sa., 31.10.26 13:30 Uhr FC Hertha 03 Zehlendorf - Tennis Borussia Berlin
So., 01.11.26 12:00 Uhr 1. FC Frankfurt (Oder) - FC Viktoria 1889 Berlin
So., 01.11.26 12:00 Uhr FSV Zwickau - SC Borea Dresden
So., 01.11.26 13:00 Uhr SC Staaken - 1. FC Lokomotive Leipzig
12. Spieltag
Sa., 07.11.26 12:00 Uhr VFC Plauen - FC Viktoria 1889 Berlin
Sa., 07.11.26 12:30 Uhr Berliner SC - SC Staaken
Sa., 07.11.26 13:00 Uhr BFC Dynamo - FSV Zwickau
Sa., 07.11.26 13:30 Uhr 1. FC Lokomotive Leipzig - 1. FC Frankfurt (Oder)
So., 08.11.26 13:00 Uhr Tennis Borussia Berlin - RSV Eintracht 1949
So., 08.11.26 13:30 Uhr SC Borea Dresden - FC Mecklenburg Schwerin
So., 08.11.26 14:00 Uhr SFC Stern 1900 - FC Hertha 03 Zehlendorf
13. Spieltag
Sa., 21.11.26 12:00 Uhr RSV Eintracht 1949 - SFC Stern 1900
Sa., 21.11.26 12:00 Uhr FC Mecklenburg Schwerin - BFC Dynamo
Sa., 21.11.26 13:30 Uhr FC Hertha 03 Zehlendorf - SC Borea Dresden
Sa., 21.11.26 14:00 Uhr FC Viktoria 1889 Berlin - 1. FC Lokomotive Leipzig
So., 22.11.26 12:00 Uhr 1. FC Frankfurt (Oder) - Berliner SC
So., 22.11.26 12:00 Uhr FSV Zwickau - VFC Plauen
So., 22.11.26 13:00 Uhr SC Staaken - Tennis Borussia Berlin
14. Spieltag
Sa., 27.02.27 12:00 Uhr RSV Eintracht 1949 - SC Borea Dresden
Sa., 27.02.27 12:00 Uhr 1. FC Frankfurt (Oder) - Tennis Borussia Berlin
Sa., 27.02.27 12:00 Uhr FC Mecklenburg Schwerin - FSV Zwickau
Sa., 27.02.27 13:30 Uhr 1. FC Lokomotive Leipzig - VFC Plauen
Sa., 27.02.27 13:30 Uhr FC Hertha 03 Zehlendorf - BFC Dynamo
Sa., 27.02.27 14:00 Uhr FC Viktoria 1889 Berlin - Berliner SC
So., 28.02.27 13:00 Uhr SC Staaken - SFC Stern 1900
15. Spieltag
Sa., 06.03.27 12:00 Uhr VFC Plauen - FC Mecklenburg Schwerin
Sa., 06.03.27 12:30 Uhr Berliner SC - 1. FC Lokomotive Leipzig
Sa., 06.03.27 13:00 Uhr BFC Dynamo - RSV Eintracht 1949
So., 07.03.27 12:00 Uhr FSV Zwickau - FC Hertha 03 Zehlendorf
So., 07.03.27 13:00 Uhr Tennis Borussia Berlin - FC Viktoria 1889 Berlin
So., 07.03.27 13:30 Uhr SC Borea Dresden - SC Staaken
So., 07.03.27 14:00 Uhr SFC Stern 1900 - 1. FC Frankfurt (Oder)
16. Spieltag
Sa., 13.03.27 12:00 Uhr RSV Eintracht 1949 - FSV Zwickau
Sa., 13.03.27 12:30 Uhr Berliner SC - VFC Plauen
Sa., 13.03.27 13:30 Uhr 1. FC Lokomotive Leipzig - Tennis Borussia Berlin
Sa., 13.03.27 13:30 Uhr FC Hertha 03 Zehlendorf - FC Mecklenburg Schwerin
Sa., 13.03.27 14:00 Uhr FC Viktoria 1889 Berlin - SFC Stern 1900
So., 14.03.27 12:00 Uhr 1. FC Frankfurt (Oder) - SC Borea Dresden
So., 14.03.27 13:00 Uhr SC Staaken - BFC Dynamo
17. Spieltag
Sa., 20.03.27 12:00 Uhr FC Mecklenburg Schwerin - RSV Eintracht 1949
Sa., 20.03.27 12:00 Uhr VFC Plauen - FC Hertha 03 Zehlendorf
Sa., 20.03.27 13:00 Uhr BFC Dynamo - 1. FC Frankfurt (Oder)
So., 21.03.27 12:00 Uhr FSV Zwickau - SC Staaken
So., 21.03.27 13:00 Uhr Tennis Borussia Berlin - Berliner SC
So., 21.03.27 13:30 Uhr SC Borea Dresden - FC Viktoria 1889 Berlin
So., 21.03.27 14:00 Uhr SFC Stern 1900 - 1. FC Lokomotive Leipzig
18. Spieltag
Sa., 03.04.27 12:00 Uhr RSV Eintracht 1949 - FC Hertha 03 Zehlendorf
Sa., 03.04.27 12:30 Uhr Berliner SC - SFC Stern 1900
Sa., 03.04.27 13:30 Uhr 1. FC Lokomotive Leipzig - SC Borea Dresden
Sa., 03.04.27 14:00 Uhr FC Viktoria 1889 Berlin - BFC Dynamo
So., 04.04.27 12:00 Uhr 1. FC Frankfurt (Oder) - FSV Zwickau
So., 04.04.27 13:00 Uhr Tennis Borussia Berlin - VFC Plauen
So., 04.04.27 13:00 Uhr SC Staaken - FC Mecklenburg Schwerin
19. Spieltag
Sa., 10.04.27 12:00 Uhr FC Mecklenburg Schwerin - 1. FC Frankfurt (Oder)
Sa., 10.04.27 12:00 Uhr VFC Plauen - RSV Eintracht 1949
Sa., 10.04.27 13:00 Uhr BFC Dynamo - 1. FC Lokomotive Leipzig
Sa., 10.04.27 13:30 Uhr FC Hertha 03 Zehlendorf - SC Staaken
So., 11.04.27 12:00 Uhr FSV Zwickau - FC Viktoria 1889 Berlin
So., 11.04.27 13:30 Uhr SC Borea Dresden - Berliner SC
So., 11.04.27 14:00 Uhr SFC Stern 1900 - Tennis Borussia Berlin
20. Spieltag
Sa., 17.04.27 12:30 Uhr Berliner SC - BFC Dynamo
Sa., 17.04.27 13:30 Uhr 1. FC Lokomotive Leipzig - FSV Zwickau
Sa., 17.04.27 14:00 Uhr FC Viktoria 1889 Berlin - FC Mecklenburg Schwerin
So., 18.04.27 12:00 Uhr 1. FC Frankfurt (Oder) - FC Hertha 03 Zehlendorf
So., 18.04.27 13:00 Uhr Tennis Borussia Berlin - SC Borea Dresden
So., 18.04.27 13:00 Uhr SC Staaken - RSV Eintracht 1949
So., 18.04.27 14:00 Uhr SFC Stern 1900 - VFC Plauen
21. Spieltag
Sa., 24.04.27 12:00 Uhr RSV Eintracht 1949 - 1. FC Frankfurt (Oder)
Sa., 24.04.27 12:00 Uhr VFC Plauen - SC Staaken
Sa., 24.04.27 12:00 Uhr FC Mecklenburg Schwerin - 1. FC Lokomotive Leipzig
Sa., 24.04.27 13:00 Uhr BFC Dynamo - Tennis Borussia Berlin
Sa., 24.04.27 13:30 Uhr FC Hertha 03 Zehlendorf - FC Viktoria 1889 Berlin
So., 25.04.27 12:00 Uhr FSV Zwickau - Berliner SC
So., 25.04.27 13:30 Uhr SC Borea Dresden - SFC Stern 1900
22. Spieltag
Sa., 01.05.27 12:30 Uhr Berliner SC - FC Mecklenburg Schwerin
Sa., 01.05.27 13:30 Uhr 1. FC Lokomotive Leipzig - FC Hertha 03 Zehlendorf
Sa., 01.05.27 14:00 Uhr FC Viktoria 1889 Berlin - RSV Eintracht 1949
So., 02.05.27 12:00 Uhr 1. FC Frankfurt (Oder) - SC Staaken
So., 02.05.27 13:00 Uhr Tennis Borussia Berlin - FSV Zwickau
So., 02.05.27 13:30 Uhr SC Borea Dresden - VFC Plauen
So., 02.05.27 14:00 Uhr SFC Stern 1900 - BFC Dynamo
23. Spieltag
Sa., 08.05.27 12:00 Uhr VFC Plauen - 1. FC Frankfurt (Oder)
Sa., 08.05.27 12:00 Uhr FC Mecklenburg Schwerin - Tennis Borussia Berlin
Sa., 08.05.27 12:00 Uhr RSV Eintracht 1949 - 1. FC Lokomotive Leipzig
Sa., 08.05.27 13:00 Uhr BFC Dynamo - SC Borea Dresden
Sa., 08.05.27 13:30 Uhr FC Hertha 03 Zehlendorf - Berliner SC
So., 09.05.27 12:00 Uhr FSV Zwickau - SFC Stern 1900
So., 09.05.27 13:00 Uhr SC Staaken - FC Viktoria 1889 Berlin
24. Spieltag
Sa., 22.05.27 12:30 Uhr Berliner SC - RSV Eintracht 1949
Sa., 22.05.27 13:00 Uhr BFC Dynamo - VFC Plauen
Sa., 22.05.27 13:30 Uhr 1. FC Lokomotive Leipzig - SC Staaken
Sa., 22.05.27 14:00 Uhr FC Viktoria 1889 Berlin - 1. FC Frankfurt (Oder)
So., 23.05.27 13:00 Uhr Tennis Borussia Berlin - FC Hertha 03 Zehlendorf
So., 23.05.27 13:30 Uhr SC Borea Dresden - FSV Zwickau
So., 23.05.27 14:00 Uhr SFC Stern 1900 - FC Mecklenburg Schwerin
25. Spieltag
Sa., 29.05.27 12:00 Uhr FC Mecklenburg Schwerin - SC Borea Dresden
Sa., 29.05.27 12:00 Uhr RSV Eintracht 1949 - Tennis Borussia Berlin
Sa., 29.05.27 13:30 Uhr FC Hertha 03 Zehlendorf - SFC Stern 1900
Sa., 29.05.27 14:00 Uhr FC Viktoria 1889 Berlin - VFC Plauen
So., 30.05.27 12:00 Uhr FSV Zwickau - BFC Dynamo
So., 30.05.27 12:00 Uhr 1. FC Frankfurt (Oder) - 1. FC Lokomotive Leipzig
So., 30.05.27 13:00 Uhr SC Staaken - Berliner SC
26. Spieltag
So., 06.06.27 13:00 Uhr 1. FC Lokomotive Leipzig - FC Viktoria 1889 Berlin
So., 06.06.27 13:00 Uhr Berliner SC - 1. FC Frankfurt (Oder)
So., 06.06.27 13:00 Uhr Tennis Borussia Berlin - SC Staaken
So., 06.06.27 13:00 Uhr SC Borea Dresden - FC Hertha 03 Zehlendorf
So., 06.06.27 13:00 Uhr BFC Dynamo - FC Mecklenburg Schwerin
So., 06.06.27 13:00 Uhr VFC Plauen - FSV Zwickau
So., 06.06.27 14:00 Uhr SFC Stern 1900 - RSV Eintracht 1949