🔴⚪ U19 – Punkteteilung gegen Hofherrnweiler 🔴⚪

In einer ausgeglichenen ersten Hälfte gab es auf beiden Seiten nur wenige Torchancen. Bei warmem Wetter stand unser Weilheimer Team kompakt, während die Gäste aus Hofherrnweiler vergeblich nach Lücken suchten. Bitter war der frühe Ausfall von Innenverteidiger Nico Da Silva, der in der 25. Minute mit einem Bänderriss vom Platz musste.



Nach der Pause entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. In der 60. Minute holte Gjulian Immel nach einer starken Pressingaktion einen Foulelfmeter heraus, den Daniele Iraci Sareri sicher zur 1:0-Führung verwandelte. In der Folge drängten die Gäste auf den Ausgleich – mehrfach rettete Keeper Lenny Jäckel stark, ehe in der 73. Minute doch das 1:1 fiel.



Unsere Jungs warfen in den Schlussminuten nochmal alles rein und kämpften leidenschaftlich, sodass der Punkt in Weilheim blieb. 💪



Nach einer kurzen Vorbereitung aufgrund vieler Urlauber ist der Fortschritt Woche für Woche sichtbar. Klar ist aber auch: ohne 100% Einsatz wird es schwer, Punkte einzufahren.



Endstand: TSV Weilheim/Teck – TSG Hofherrnweiler-Unterrombach 1:1

⚽️ 1:0 Daniele Iraci Sareri (60., FE)

⚽️ 1:1 Ilyas El Farissi (73.)



#tsvweilheim #junggemeinsamjetzt #letsgo #dnaweilheim