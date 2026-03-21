U19-Pokalhalbfinale: Stuttgart rettet knappe Führung gegen Bochum von Isaija Zecevic · Heute, 18:05 Uhr · 0 Leser

Durften feiern: Die A-Junioren des VFB Stuttgart zogen ins U-19 DFB-Pokal Finale ein. – Foto: Imago Images

Die U19 des VfB Stuttgart steht im Finale des DFB-Pokals. Die Schwaben setzten sich beim VfL Bochum mit 2:1 durch und legten dabei vor allem in der ersten Halbzeit den Grundstein für den Erfolg. Bochum kämpfte sich nach der Pause zurück, konnte die Niederlage am Ende aber nicht mehr abwenden. In einer zunächst ausgeglichenen Partie setzte Stuttgart den ersten entscheidenden Stich. Nach einem zunächst geklärten Freistoß schalteten die Gäste schnell und zielstrebig – Massimo di Benedetto traf in der 36. Minute zur Führung. Bochum zeigte sich jedoch keineswegs geschockt und hatte durch Salamone sogar die große Chance zum Ausgleich, traf jedoch nur den Pfosten.

Kurz vor der Pause folgte dann der nächste Nackenschlag für die Hausherren. Während Bochum auf der Gegenseite noch einen Elfmeter forderte, konterte Stuttgart eiskalt und erhöhte durch Neno Zezelj in der Nachspielzeit auf 2:0 (45.+1). Eine effiziente erste Hälfte brachte dem VfB eine verdiente Führung ein. Nach dem Seitenwechsel zeigte Bochum Moral und kam zurück in die Partie. Luis Pick verkürzte in der 61. Minute nach einem Steckpass auf 1:2 und brachte die Hoffnung ins Ruhrstadion zurück. In der Folge drängten die Gastgeber auf den Ausgleich, während Stuttgart zunehmend tiefer verteidigte und auf Konter lauerte.