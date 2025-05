U19-Pokalfinale: Große FCK-Ekstase, großer Mainz-05-Frust

Und damit – in diesem packenden Livestream-Match der AZ – erstmals seit 2018 den begehrten Pokal wieder in den Himmel strecken konnten. Damals – und das zeigt, wie die Zeit vergeht – hatte der jetzige 05-Bundesliga-Torjäger und Nationalspieler Jonathan Burkardt noch einen Elfmeter gegen Lennard Grill verschossen.

Das Finale in Idar-Oberstein dürfte allen Spielern und Trainern nun noch lange in Erinnerung bleiben. Denn es war ein Drama in mehreren Akten. Zunächst dominierte der gallige FCK das Finale, scheiterte aber bei mehreren Großchancen am starken 05-Torwart Louis Babatz, der zu den Youth-League-Helden der Mainzer gehörte, die ihr letztes A-Jugendspiel bestritten. Nach der Pause nutzten die Roten Teufel vor den Augen von Profitrainer Torsten Lieberknecht und Geschäftsführer Thomas Hengen ihre Chancen, griffen nach Toren von Finn Ammann (53.) und Erik Müller (55.) mit beiden Händen nach dem Pokal.

Der ihnen von den Mainzern vorläufig entrissen wurden, die spielerisch enttäuschten, mit dem nach vorne gezogenen 1,94-Meter-Innenverteidiger Kacper Potulski aber plötzlich Gefahr bei langen Bällen erzeugten und zuschlugen. Erst verkürzte Fritz Engel (83.), dann schockte Potulski mit einem Last-Minute-Abstauber (96.) den FCK.

Hammer-Freistoß sichert FCK den Sieg

Der ließ sich aber nicht umwerfen. Kian Scheer traf per Hammerfreistoß in der Verlängerung zur erneuten Führung (96.), der erst 16-jährige Ben Jungfleisch entschied das Spiel nach einem Konter (118.). Glück hatte Kaiserslautern, dass ein Elfmeterpfiff bei einem klaren Trikotzieher im eigenen Strafraum zum möglichen 3:3 ausblieb. 05-Trainer Jan Kirchhoff hatte noch Redebedarf nach Abpfiff, ging in die Referee-Kabine, betonte aber: „Wir sind im Jugendfußball. Ich werde nicht anfangen, dem Schiedsrichter hier die Schuld an der Niederlage zu geben.“

Mit seiner Mannschaft ging er kritisch ins Gericht, sprach von einer „komplett verpennten“ ersten Halbzeit und war verstimmt, dass seine Mannschaft Gefahr erst durch lange Bälle auf Potulski erzeugte. „Es ist für mich enttäuschend, dass der Weg, um so ein Ergebnis zu drehen, ist, Bälle in die Box zu knallen und einen Innenverteidiger da hinzustellen.“ Die Spieler müssten sich die Frage stellen: „Ist das der Anspruch von uns, in so einem Spiel die Brechstange rauszuholen?“ Zwar lobte Kirchhoff das Herz, mit dem seine Fußballer alles in die Waagschale geworfen hätten. Aber: „Unser ,alles reinwerfen‘ war heute nicht gut genug.“

FCK-Coach Eimen Baffoun, dessen Trainerkarriere einst in Mainz auf dem Lerchenberg begann, war begeistert. „Ich bin extrem stolz. Das ist genau der Betze-Fußball, nicht aufzugeben, Widerstände zu überwinden. Nach dem 2:2 in letzter Sekunde brechen viele Mannschaften ein, wir sind aufgestanden, haben weitergemacht, die Spieler sind über sich hinausgewachsen. Es ist einfach schön, dass wir nach sieben Jahren den Pokal endlich wieder zum FCK geholt haben.“