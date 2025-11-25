Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Pokal
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Symbolbild – Foto: Volkhard Patten
U19-Pokal: Viertelfinalpaarungen wurden ausgelost
Mit F91 steht nur ein Team aus der 1.Klasse in der Runde der letzten 8