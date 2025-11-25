 2025-11-24T08:38:42.177Z

Pokal
Symbolbild
Symbolbild – Foto: Volkhard Patten

U19-Pokal: Viertelfinalpaarungen wurden ausgelost

Mit F91 steht nur ein Team aus der 1.Klasse in der Runde der letzten 8

Verlinkte Inhalte

Coupe du Prince
Ent. Itzig/Sandweiler
Etzella
Bissen
Ent. CSG/Mensdorf/Canach

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.

Coupe du Prince

Viertelfinale

  • Bettemburg - Käerjeng
  • F91 - Wiltz
  • Petingen - Fola
  • Mertzig - Hostert

Der Spieltermin ist noch nicht bekannt. Die Partien werden im Verlauf der Winterpause im FuPa-System angelegt.

Aufrufe: 025.11.2025, 10:00 Uhr
Paul KrierAutor