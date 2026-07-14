U19-Oberliga: Der Spielplan steht fest und ist online Alle Termine der Herbstrunde 2026 im Überblick. von red · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Alex Kölmel

Der Spielplan der Oberliga Baden-Württemberg der A-Junioren für die Herbstrunde 2026 steht fest und ist online.

1. Spieltag

So., 13.09.26 14:00 Uhr SV Waldhof Mannheim - FC-Astoria Walldorf

So., 13.09.26 14:00 Uhr TSG Balingen (U19) - SSV Reutlingen

So., 13.09.26 14:00 Uhr SG Sonnenhof Großaspach - SG HD-Kirchheim

So., 13.09.26 14:00 Uhr TuS Ergenzingen - Freiburger FC

So., 13.09.26 15:00 Uhr TSG 62/09 Weinheim - Offenburger FV

So., 13.09.26 16:00 Uhr VfR Heilbronn - VfR Mannheim



2. Spieltag

So., 20.09.26 13:00 Uhr SG HD-Kirchheim - TSG Balingen (U19)

So., 20.09.26 14:00 Uhr FC-Astoria Walldorf - VfR Heilbronn

So., 20.09.26 14:00 Uhr VfR Mannheim - TSG 62/09 Weinheim

So., 20.09.26 14:00 Uhr Offenburger FV - TuS Ergenzingen

So., 20.09.26 14:30 Uhr Freiburger FC - SG Sonnenhof Großaspach

So., 20.09.26 15:00 Uhr SSV Reutlingen - SV Waldhof Mannheim





3. Spieltag

So., 27.09.26 14:00 Uhr SV Waldhof Mannheim - SG HD-Kirchheim

So., 27.09.26 14:00 Uhr TSG Balingen (U19) - Freiburger FC

So., 27.09.26 14:00 Uhr SG Sonnenhof Großaspach - Offenburger FV

So., 27.09.26 15:00 Uhr TSG 62/09 Weinheim - TuS Ergenzingen

So., 27.09.26 15:00 Uhr VfR Mannheim - FC-Astoria Walldorf

So., 27.09.26 16:00 Uhr VfR Heilbronn - SSV Reutlingen



4. Spieltag

So., 04.10.26 13:00 Uhr SG HD-Kirchheim - VfR Heilbronn

So., 04.10.26 13:00 Uhr TuS Ergenzingen - SG Sonnenhof Großaspach

So., 04.10.26 14:00 Uhr SSV Reutlingen - VfR Mannheim

So., 04.10.26 14:00 Uhr FC-Astoria Walldorf - TSG 62/09 Weinheim

So., 04.10.26 14:00 Uhr Offenburger FV - TSG Balingen (U19)

So., 04.10.26 14:30 Uhr Freiburger FC - SV Waldhof Mannheim





5. Spieltag

So., 11.10.26 14:00 Uhr SV Waldhof Mannheim - Offenburger FV

So., 11.10.26 14:00 Uhr TSG Balingen (U19) - TuS Ergenzingen

So., 11.10.26 14:00 Uhr FC-Astoria Walldorf - SSV Reutlingen

So., 11.10.26 14:00 Uhr VfR Mannheim - SG HD-Kirchheim

So., 11.10.26 15:00 Uhr TSG 62/09 Weinheim - SG Sonnenhof Großaspach

So., 11.10.26 16:00 Uhr VfR Heilbronn - Freiburger FC



6. Spieltag

So., 18.10.26 13:00 Uhr SG HD-Kirchheim - FC-Astoria Walldorf

So., 18.10.26 13:00 Uhr TuS Ergenzingen - SV Waldhof Mannheim

So., 18.10.26 14:00 Uhr Offenburger FV - VfR Heilbronn

So., 18.10.26 14:00 Uhr SG Sonnenhof Großaspach - TSG Balingen (U19)

So., 18.10.26 14:00 Uhr SSV Reutlingen - TSG 62/09 Weinheim

So., 18.10.26 14:30 Uhr Freiburger FC - VfR Mannheim



7. Spieltag

So., 25.10.26 14:00 Uhr SV Waldhof Mannheim - SG Sonnenhof Großaspach

So., 25.10.26 14:00 Uhr SSV Reutlingen - SG HD-Kirchheim

So., 25.10.26 14:00 Uhr FC-Astoria Walldorf - Freiburger FC

So., 25.10.26 14:00 Uhr VfR Mannheim - Offenburger FV

So., 25.10.26 15:00 Uhr TSG 62/09 Weinheim - TSG Balingen (U19)

So., 25.10.26 16:00 Uhr VfR Heilbronn - TuS Ergenzingen



8. Spieltag

So., 08.11.26 12:30 Uhr TuS Ergenzingen - VfR Mannheim

So., 08.11.26 13:00 Uhr SG HD-Kirchheim - TSG 62/09 Weinheim

So., 08.11.26 14:00 Uhr TSG Balingen (U19) - SV Waldhof Mannheim

So., 08.11.26 14:00 Uhr SG Sonnenhof Großaspach - VfR Heilbronn

So., 08.11.26 14:00 Uhr Offenburger FV - FC-Astoria Walldorf

So., 08.11.26 14:30 Uhr Freiburger FC - SSV Reutlingen



9. Spieltag

So., 15.11.26 13:00 Uhr SG HD-Kirchheim - Freiburger FC

So., 15.11.26 14:00 Uhr FC-Astoria Walldorf - TuS Ergenzingen

So., 15.11.26 14:00 Uhr SSV Reutlingen - Offenburger FV

So., 15.11.26 14:30 Uhr VfR Mannheim - SG Sonnenhof Großaspach

So., 15.11.26 14:30 Uhr VfR Heilbronn - TSG Balingen (U19)

So., 15.11.26 15:00 Uhr TSG 62/09 Weinheim - SV Waldhof Mannheim



10. Spieltag

So., 22.11.26 14:00 Uhr TSG 62/09 Weinheim - Freiburger FC

So., 22.11.26 14:00 Uhr SV Waldhof Mannheim - VfR Heilbronn

So., 22.11.26 14:00 Uhr TSG Balingen (U19) - VfR Mannheim

So., 22.11.26 14:00 Uhr SG Sonnenhof Großaspach - FC-Astoria Walldorf

So., 22.11.26 14:00 Uhr TuS Ergenzingen - SSV Reutlingen

So., 22.11.26 14:00 Uhr Offenburger FV - SG HD-Kirchheim



11. Spieltag

So., 29.11.26 14:00 Uhr Freiburger FC - Offenburger FV

So., 29.11.26 14:00 Uhr SG HD-Kirchheim - TuS Ergenzingen

So., 29.11.26 14:00 Uhr SSV Reutlingen - SG Sonnenhof Großaspach

So., 29.11.26 14:00 Uhr FC-Astoria Walldorf - TSG Balingen (U19)

So., 29.11.26 14:00 Uhr VfR Mannheim - SV Waldhof Mannheim

So., 29.11.26 14:00 Uhr VfR Heilbronn - TSG 62/09 Weinheim