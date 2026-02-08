U19 NRL: Strada-Hattrick sichert Ratingen einen Punkt, Duisburg jubelt

Um zu der Aufstellung samt Statistik und Liveticker zu kommen, einfach auf die Spielpaarung oberhalb klicken! Dort gibt es dann auch die entsprechende Tabelle.

Bereits zum dritten Mal innerhalb dieser Spielzeit trafen am Samstag die beiden Kellerkinder TSV Meerbusch und KFC Uerdingen aufeinander. Denn die beiden Kontrahenten sind sich - neben dem Duell in der Hinrunde - bereits im Kreispokal über den Weg gelaufen. Während der TSV dabei in der Liga die Oberhand behielt, entschied der KFC das Pokalduell für sich. Aufgrund der ausgeglichenen Ausgangslage mit jeweils 15 Zählern auf der Habenseite stand bereits vor dem Spiel am Samstag fest, dass es eine Begegnung auf Augenhöhe werden dürfte, was sich dann auch bestätigte: Die beiden abstiegsgefährdeten Mannschaften, die zum Wiederauftakt in der Vorwoche jeweils punkteten, lieferten sich einen packenden Kampf: So dauerte es bis in die 45. Spielminute, ehe Dian Bilali die Hausherren aus Meerbusch mit seinem Last-Minute-Treffer im ersten Durchgang in Führung schoss. Auch nach dem Seitenwechsel konzentrierten sich die beiden Kontrahenten dann überwiegend auf die Defensive, weshalb schlussendlich ein knapper 1:0-Erfolg zugunsten Meerbuschs auf der Anzeigetafel stand. Durch den Heimsieg lassen die Schwarz-Gelben den Krefelder Rivalen drei Zähler hinter sich und verkürzen das Polster auf die Nicht-Abstiegsränge auf einzig einen Zähler.

So liefen die Sonntags-Partien:

Für Ligaschlusslicht FSV Duisburg bedeutete die Auswärtspartie beim VfB Hilden zugleich den Auftakt in die zweite Saisonhälfte, schließlich hatte die Elf von Cheftrainer Mehmet Besir Simsek in der Vorwoche spielfrei. Aufgrund der miserablen Ausgangslage von bereits 16 Punkten Rückstand auf das rettend Ufer war es für den FSV nun höchste Zeit, die Wende einzuleiten und im ersten Pflichtspiel des Jahres den ersten Saisonsieg einzufahren. Und genau das sollte am Ende auch gelingen: Denn wie bereits im Hinspiel verlief die Begegnung über die vollen 90 Minuten ausgeglichen, der FSV erwies sich auf Augenhöhe zum Kontrahenten aus der oberen Tabellenhälfte. Nachdem es zunächst torlos in die Pause ging, gelang dem Underdog dann knappe zwanzig Minute vor Schluss der erlösende Führungstreffer, der zugleich den Endstand bedeuten sollte. Dank des knappen Heimerfolgs gelingt den Duisburgern somit der erhoffte Befreiungsschlag, wohingegen der VfB aus Hilden nach gelungenem Wiederauftakt nun leer ausgeht.

So richtig spektakulär wurde es dagegen in Rhede, wo Top-Team Ratingen 04/19 bei Kellerkind VfL Rhede vorspielte. Doch die favorisierten Gäste waren vor Spielbeginn gewarnt, schließlich präsentierte sich der VfL in der Vorwoche in Bestform und fertigte Spitzenreiter Baumberg mit 3:0 ab. Und auch gegen den Verfolger des Ligaprimus spielten die Schwarz-Weißen groß auf: Nachdem Gäste-Knipser Artur Strada-Prüfer den RSV nach einer halben Stunde zunächst standesgemäß in Führung schoss, wandelte Tom Betting den Rückstand per Doppelschlag in eine 2:1-Vorsprung Rhedes um. Weil Jannis Lamhardt nach einer guten Stunde Spielzeit gar auf 3:1 erhöhte, sah bereits alles nach einer erneuten Überraschung des Kellerkindes aus, doch ein Akteur hatte etwas dagegen: Ratingen-Toptorjäger Strada ließ in den Schlussminuten zwei weitere Treffer folgen und egalisierte somit zum 3:3-Endstand. Durch das Remis verkürzt Ratingen den Rückstand auf die Tabellenspitze zumindest auf zwei Zähler, während der VfL - trotz bitterem Ende - erneut überzeugte.

Ganze fünf Ligaspiele in Serie konnte Abstiegskandidat VfB Homberg nicht mehr gewinnen, weshalb die Schwarz-Gelben im Auswärtsspiel beim 1. FC Bocholt unter Erfolgsdruck standen. Dieser hingegen musste in der Vorwoche eine schmerzhafte Niederlage gegen Tabellennachbar Ratingen hinnehmen, weshalb die „Schwatten“ nun auf den ersten Rückrunden-Erfolg aus waren. Und dieses sollte es am Ende auch geben: Schon nach drei absolvierten Minuten brachte Maliq Seferi den Favoriten mit seinem ersten Saisontor in Front, bevor Alejandro Alberto Manuel Constantin nach einer halben Stunde Spielzeit auf 2:0 erhöhte. Mit diesem Stand ging es anschließend in die Pause, ehe Luca Werbonat in Hälfte zwei auf 1:2 für Homberg verkürzte. Doch der Anschlusstreffer reichte schlussendlich nicht aus, wodurch Bocholt wichtige Punkte im Aufstiegsrennen verbucht, wohingegen sich die Krise des VfB weiter verschärft.

Ebenfalls in schwacher Form präsentierte sich der SC St. Tönis zuletzt, schließlich gingen die jüngsten drei Liga-Partien allesamt verloren. Im Auswärtsspiel bei Aufstiegsanwärter Wuppertaler SV sollte nun der Befreiungsschlag gelingen, was sich am Ende jedoch nicht bewahrheitete: Zwar hielt der SC anfangs gut dagegen und ging mit einem 0:0 in die Halbzeit-Pause, doch noch dem Wiederanpfiff markierte WSV-Akteur Diego-Alessandro Micha die 1:0-Führung des Hausherren. Weil der Tabellenvierte diesen Vorsprung im Anschluss schlussendlich über die Zeit brachte, durfte der WSV nach Abpfiff jubeln. Daran änderte auch der späte Platzverweis gegen Siegtorschütze Micha nichts, der in der Nachspielzeit mit der Ampelkarte vom Platz musste.