U19 NRL: St. Tönis und Homberg pochen auf Zählbares, Topspiel beim ETB

Mit dem Aufeinandertreffen zwischen dem SC St. Tönis und dem TSV Meerbusch kommt es nicht nur zu einem Lokalduell, sondern auch zu einer Begegnung zweier Kellerkinder. Schließlich trennen die beiden Kontrahenten aus der unteren Tabellenregion einzig fünf Punkte voneinander, allen voran die Formkurve der Hausherren zeigt dabei klar bergab. Vier Ligaspiele in Serie ging die Elf von Chefcoach Jonas Schüler bereits als Verlierer vom Feld, weshalb der SC zu den formschwächsten Teams der Liga gehört. Gegen den fünf Zähler besser dastehenden Rivalen aus Meerbusch soll nun der Befreiungsschlag gelingen.

Noch schlechter in Form zeigte sich zuletzt der VfB Homberg, der seit sage und schreibe sechs Spielen auf einen Dreier wartet. In Folge dessen ist der VfB bis auf den elften Rang abgerutscht und rangiert mit 13 eroberten Punkten fünf Zähler hinter dem rettenden Ufer. Mit dem KFC Uerdingen wartet nun allerdings ein Kontrahent, den die Schwarz-Gelben in der Hinrunde noch mit 4:1 bezwangen, weshalb auch im Rückspiel am Sonntag auf ein Ende der Durstrecke zu hoffen ist. Denn auch der KFC steht alles andere als gut dar und weist einzig ein zwei Punkte-Polster auf den Verfolger aus Homberg auf. Somit ist von einem packenden Kellerduell auszugehen.

Im dritten Spiel des Spieltags gibt sich dann Spitzenreiter Sportfreunde Baumberg die Ehre, der nach der überraschenden 0:3-Schlappe zum Wiederauftakt zwei Wochen in Serie nicht im Einsatz war. Der Tabellenführer, der mit einzig 17 Gegentoren die beste Hintermannschaft der Liga vorweist, trifft auf heimischem Terrain auf den VfB Hilden. Die Gäste folgen mit zehn Punkten Rückstand auf die Sportfreunde auf dem siebten Rang und mussten am vergangenen Spieltag eine bittere Heimniederlage gegen Schlusslicht FSV Duisburg verkraften. Die Favoritenrolle ist demnach klar den Hausherren zuzuschreiben.

Eben jener FSV Duisburg empfängt im Parallelspiel die SG Essen-Schönebeck zum Heimspiel. Während der Gastgeber mit dem Sieg gegen Hilden vor zwei Wochen den ersten Saisonsieg im ersten Rückrundenspiel eintütete, reist die SGS als formstärkstes Team Ligasieg nach Duisburg. Ganze 13 Punkte fuhren die Blau-Weißen aus den vergangenen fünf Spielen ein, so viele wie keine andere Mannschaft. Infolgedessen sind die Essener bis auf den vierten Tabellenrang vorgerückt und mischen nun im Aufstiegskampf mit. Um dort auch weiterhin vertreten zu bleiben, ist ein Auswärtserfolg bei der schwächsten Offensiv- und auch Defensivabteilung der Liga Pflicht.