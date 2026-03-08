Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
U19 NRL: St. Tönis feiert spektakuläres Comeback, ETB-Misere hält an
A-Junioren-Niederrheinliga: Am Vormittag hat der 17. Spieltag begonnen. Während der Negativlauf des ETB SW Essen auch beim TSV Meerbusch kein Ende findet, sammelt der SC St. Tönis Big-Points im Tabellenkeller.
von Tom Kunze · Heute, 14:09 Uhr · 0 Leser
St. Tönis jubelt im Kellerduell. – Foto: Jens Terhardt
Spieltag 17 in der A-Junioren-Niederrheinliga ist in vollem Gange: Bereits am Vormittag behauptete sich der TSV Meerbusch klar im Heimspiel gegen den formschwachen ETB Schwarz-Weiß Essen, wohingegen der VfB Homberg einen 2:0-Vorsprung gegen Tabellennachbar SC St. Tönis verspielt und schlussendlich leer ausgeht. Am Nachmittag folgt dann unter anderem das Spitzenspiel zwischen Sportfreunde Baumberg und Verfolger SG Essen-Schönebeck.
