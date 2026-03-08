 2026-03-05T07:49:35.839Z

U19 NRL: St. Tönis feiert spektakuläres Comeback, ETB-Misere hält an

A-Junioren-Niederrheinliga: Am Vormittag hat der 17. Spieltag begonnen. Während der Negativlauf des ETB SW Essen auch beim TSV Meerbusch kein Ende findet, sammelt der SC St. Tönis Big-Points im Tabellenkeller.

von Tom Kunze · Heute, 14:09 Uhr · 0 Leser
St. Tönis jubelt im Kellerduell.
St. Tönis jubelt im Kellerduell. – Foto: Jens Terhardt

Spieltag 17 in der A-Junioren-Niederrheinliga ist in vollem Gange: Bereits am Vormittag behauptete sich der TSV Meerbusch klar im Heimspiel gegen den formschwachen ETB Schwarz-Weiß Essen, wohingegen der VfB Homberg einen 2:0-Vorsprung gegen Tabellennachbar SC St. Tönis verspielt und schlussendlich leer ausgeht. Am Nachmittag folgt dann unter anderem das Spitzenspiel zwischen Sportfreunde Baumberg und Verfolger SG Essen-Schönebeck.

So läuft der 17. Spieltag:

Heute, 13:30 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
13:30


Heute, 11:00 Uhr
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
KFC Uerdingen 05
KFC Uerdingen 05KFC Uerding.
2
0
Abpfiff

Heute, 11:00 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
2
3
Abpfiff

Heute, 11:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
4
1
Abpfiff

Heute, 11:00 Uhr
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppert. SV
FSV Duisburg
FSV DuisburgFSV Duisburg
4
1
Abpfiff

Heute, 13:30 Uhr
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
1
3

