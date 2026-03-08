U19 NRL: St. Tönis feiert spektakuläres Comeback, ETB-Misere hält an

St. Tönis jubelt im Kellerduell. – Foto: Jens Terhardt

Spieltag 17 in der A-Junioren-Niederrheinliga ist in vollem Gange: Bereits am Vormittag behauptete sich der TSV Meerbusch klar im Heimspiel gegen den formschwachen ETB Schwarz-Weiß Essen, wohingegen der VfB Homberg einen 2:0-Vorsprung gegen Tabellennachbar SC St. Tönis verspielt und schlussendlich leer ausgeht. Am Nachmittag folgt dann unter anderem das Spitzenspiel zwischen Sportfreunde Baumberg und Verfolger SG Essen-Schönebeck.