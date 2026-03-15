U19 NRL: Souare-Hattrick reicht Schönebeck nicht, Remis im Topspiel

Ratingen bejubelt ein halbes Dutzend Tore. – Foto: Ralph Görtz

Spieltag 18 in der A-Junioren-Niederrheinliga ist absolviert und lieferte Tore am Fließband. Im Keller setzt der SC St. Tönis - nach dem Befreiungsschlag gegen den VfB Homberg in der Vorwoche - das nächste Ausrufezeichen und schickt den KFC Uerdingen mit 5:0 tiefer in die Krise. Derweil liefern sich die Top-Teams Ratingen 04/19 und SG Essen-Schönebeck ein wildes Tor-Spektakel, welches die Hausherren mit 6:4 für sich entscheiden. Das Spitzenspiel zwischen Ligaprimus Sportfreunde Baumberg und dem Wuppertaler SV endete währenddessen mit einem 3:3-Remis.

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So lief der 18. Spieltag:

Der TSV Meerbusch ließ im Auswärtsspiel bei Ligaschlusslicht FSV Duisburg nichts anbrenne und markierte den nächsten Erfolg. Nachdem der TSV zuletzt Pascale Talarski als neuen Cheftrainer installierte und starke zehn Punkte aus den jüngsten vier Ligabegegnungen eroberte, knüpfen die Schwarz-Gelben an die starken Leistungen der Vorwochen an. Sowohl Top-Knipser Dian Bilali als auch Sturmpartner Derek Osei knipsten doppelt, während sich auch Gustav Johan Novoszel in die Torschützenliste eintrug. Am Ende stand ein 5:2-Auswärtserfolg zu Buche. Meerbusch hält sich somit weiter von den Abstiegsrängen fern, während der Abstieg des FSV unvermeidbar erscheint.

Die Talfahrt des ETB Schwarz-Weiß Essen nimmt auch im Heimspiel gegen Kellerkind VfB Homberg kein Halt. Gegen den abstiegsgefährdeten Verfolger kassiert der ETB die dritte Ligaschlappe in Serie, was zugleich das neunte sieglose Spiel in Folge bedeutet. Dabei begann die Begegnung aus Sicht der Hausherren durchaus gut, als Jayden Nick Paul nach 22 Minuten zum 1:0 netzte. Doch nach dem Seitenwechsel änderte sich dies schlagartig: Nachdem Cristiano Roth Bruno zum 1:1 egalisierte, markiere ausgerechnet ETB-Akteur Jonas Oligmüller in der Nachspielzeit per Eigentor den Sieg der Gäste. Die verbuchen dadurch einen immens wichtigen Dreier im Abstiegskampf, während der Vorsprung des ETB auf die Abstiegsränge weiter schmilzt.

An den Befreiungsschlag der Vorwoche knüpfte derweil der SC St. Tönis im Heimspiel gegen Tabellennachbar KFC Uerdingen an. Während St. Tönis nach turbulenten Vorwochen immer mehr gen Tabellenende zusteuerte, landeten die Schwarz-Gelben in Homberg zuletzt einen wichtigen Auswärtsdreier. Und auch gegen Verfolger Uerdingen lieferte der SC ab: Nachdem Emre Metin die Hausherren vor der Pause auf die Siegerstraße brachte, folgten im zweiten Durchgang gleich vier weitere Treffer. Während Sam Hobert nach Einwechslung doppelt zuschlug, trugen sich auch Henryk Dudek und Ioannis Iliadis in die Torschützenliste ein. Durch den Heimsieg verschafft sich St. Tönis ein Polster von vier Zähler Vorsprung auf den Verfolger aus Krefeld, der einen weiteren deftigen Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt einsteckt.

Auch mit dem VfL Rhede und dem VfB Hilden trafen parallel zwei Tabellennachbarn aufeinander, die vor Spielbeginn zarte drei Punkte voneinander trennten. Während die Hausherren einen ordentlichen Rückrunden-Auftakt hinlegten und sich etwas Luft im Keller verschafften, ging Hilden zuletzt dreimal als Verlierer vom Platz. Demzufolge war bereits vor der Partie von einer ausgeglicheneren Begegnung als beim 5:1-Erfolg des VfB im Hinspiel auszugehen, was sich dann auch bestätigte: Gleich zweimal gingen die Hausherren aus Rhede in Führung, nachdem zunächst Tom Betting und anschließend Matti Söder die Weichen auf Heimsieg stellten. Doch Gästestürmer Kevin Platten hatte jeweils die passende Antwort parat und markierte Schlussendlich den 2:2-Endstand. Das Remis hilft dabei keinem der beiden Teams so richtig weiter. Hilden verbleibt weiter sieglos und zugleich lediglich drei Punkte vor dem Verfolger aus Rhede.

So richtig spektakulär wurde es derweil in Ratingen. Dort empfing Baumberg-Verfolger Ratingen 04/19 den Konkurrenten SG Essen-Schönebeck, der in der Vorwoche im Heimspiel gegen Ligaprimus Baumberg das Nachsehen hatte. Doch gegen den RSV hätte sich die SGS nun wieder im Titelkampf zurückmelden können, was allerdings trotz vier eigenen Treffern nicht gelingen sollte: Zwar schnürte SGS-Topstürmer Sekou Souare einen Dreierpack, das reichte am Ende aber nicht einmal für einen Zähler. Denn auch Ratingen drehte offensiv auf und drehte die Begegnung nach zwischenzeitlichem 1:2-Rückstand 5:2. Neben Top-Knipser Artur Strada-Prüfer traf Noah Boaussaria gleich doppelt. Zwar meldeten sich die Gäste in den Schlussminuten der Partie noch zurück und verkürzten auf 4:5, durch den zweiten Tagestreffer von RSV-Joker Bradley Uchena Forgwe gingen die drei Punkte schlussendlich aber an den Gastgeber. Der verringert seinen Rückstand auf die Tabellenspitze somit auf drei Zähler, währen Schönebeck auf Platz fünf zurückfällt.