Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
U19-NRL: So starten die 13 Teilnehmer in die Rückserie
U19-Niederrheinliga: Am Sonntag steht der Rückrunden-Auftakt auf dem Programm. Nicht mehr mit dabei ist die SG Unterrath, die als bestes Team der Hinrunde künftig in der DFB-Nachwuchsliga startet. Demzufolge gehen die Sportfreunde Baumberg als Ligaprimus in die zweite Saisonhälfte, während der FSV Duisburg zunächst Spielpause hat.
von Tom Kunze · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser
Baumberg geht als Tabellenführer in den Jahres-Auftakt. – Foto: Jens Terhardt
Wie im Großteil des Herrenbereichs steht auch in der A-Junioren-Niederrheinliga am Sonntag der Rückrunden-Auftakt auf dem Programm: Während die Spitzenteams Sportfreunde Baumberg, ETB Schwarz-Weiß Essen und Wuppertaler SV favorisiert in ihre ersten Partien der zweiten Saisonhälfte gehen, kommt es zwischen dem Tabellenvierten Ratingen 04/19 und Verfolger 1. FC Bocholt zu einem Nachbarschaftsduell. Wie der Wiederauftakt verläuft, erfahrt ihr am Sonntag hier im Text!
Um zu der Aufstellung samt Statistik und Liveticker zu kommen, einfach auf die Spielpaarung oberhalb klicken! Dort gibt es dann auch die entsprechende Tabelle.