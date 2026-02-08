U19 NRL: Meerbusch schlägt KFC im Kellerkrimi, Essen-Derby abgesagt

Bereits zum dritten Mal innerhalb dieser Spielzeit trafen am Samstag die beiden Kellerkinder TSV Meerbusch und KFC Uerdingen aufeinander. Denn die beiden Kontrahenten sind sich - neben dem Duell in der Hinrunde - bereits im Kreispokal über den Weg gelaufen. Während der TSV dabei in der Liga die Oberhand behielt, entschied der KFC das Pokalduell für sich. Aufgrund der ausgeglichenen Ausgangslage mit jeweils 15 Zählern auf der Habenseite stand bereits vor dem Spiel am Samstag fest, dass es eine Begegnung auf Augenhöhe werden dürfte, was sich dann auch bestätigte:

Die beiden abstiegsgefährdeten Mannschaften, die zum Wiederauftakt in der Vorwoche jeweils punkteten, lieferten sich einen packenden Kampf: So dauerte es bis in die 45. Spielminute, ehe Dian Bilali die Hausherren aus Meerbusch mit seinem Last-Minute-Treffer im ersten Durchgang in Führung schoss. Auch nach dem Seitenwechsel konzentrierten sich die beiden Kontrahenten dann überwiegend auf die Defensive, weshalb schlussendlich ein knapper 1:0-Erfolg zugunsten Meerbuschs auf der Anzeigetafel stand. Durch den Heimsieg lassen die Schwarz-Gelben den Krefelder Rivalen drei Zähler hinter sich und verkürzen das Polster auf die Nicht-Abstiegsränge auf einzig einen Zähler. Das sind die restlichen Partien des Spieltags:

Einzig zwei Punkte konnte Ligaschlusslicht FSV Duisburg im bisherigen Saisonverlauf einheimsen, dementsprechend groß ist der Erfolgsdruck, der auf der Elf um Chefcoach Mehmet Besir Simsek für der anstehenden Rückserie lastet. Denn der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt bereits satte 13 Zähler, weshalb der Abstieg bereits unvermeidbar erscheint. Für das abgeschlagene Schlusslicht - das als einzige Mannschaft noch einen Sieg wartet - ist die Partie beim VfB Hilden dabei das erste Pflichtspiel des neues Jahres, in der der Befreiungsschlag nun gelingen soll.

Die wohl größte Überraschung zum Wiederauftakt am vergangenen Wochenende lieferte der VfL Rhede, der Spitzenreiter Sportfreunde Baumberg in die Schranken wies und mit 3:0 abfertigte. Mit Baumberg-Verfolger Ratingen 04/19 steht nun der nächste Top-Gegner vor der Brust des VfL, der angesichts des beeindruckenden Rückrunden-Starts Rhedes durchaus gewarnt ist. Doch auch der RSV überzeugte in der Vorwoche und feierte einen 2:1-Erfolg über Verfolger 1. FC Bocholt, weshalb der Rückstand auf die Tabellenspitze nur noch drei Zähler beträgt. Durch die Spielpause Baumbergs können die 04/19er mit dem Platz an der Sonne gleichziehen, weshalb drei Punkte das klare Ziel sind.

Ganz und garnicht in Topform präsentierte sich Kellerkind VfB Homberg zuletzt, das zuletzt gar fünfmal in Serie leer ausging. Zwar reichte es beim Rückrunden-Start in der Vorwoche immerhin zu einer Punkteteilung gegen den TSV Meerbusch, im Auswärtsspiel beim 1. FC Bocholt bedarf es aber einer ordentlichen Leistungssteigerung, um den Befreiungsschlag zu erreichen. Allen voran die Hintermannschaft des VfB muss sich stabilisieren, schließlich stellen die Schwarz-Gelben mit 41 kassierten Gegentreffern die zweitschwächste Defensive der Liga. Die „Schwatten“ mussten hingegen in der Vorwoche eine bittere Pleite gegen Ratingen verkraften und dürften nun darauf aus sein, den ersten Dreier im neuen Jahr einzutüten.

Für Abstiegskandidat SC St. Tönis lief derweil zuletzt herzlich wenig zusammen: Die jüngsten drei Liga-Begegnungen gingen für die Mannschaft von Übungsleiter Jonas Schüler allesamt verloren, weshalb im Auswärtsspiel beim Wuppertaler SV nun die Wende gelingen soll. Leicht dürfte dieses Vorhaben jedoch nicht umzusetzen sein, schließlich rangieren die Wuppertaler mit 24 eroberten Zählern auf einem starken vierten Platz und mischen um den Aufstieg mit. Das Hinrunden-Duell endete mit 2:2 Remis.