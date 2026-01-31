U19-NRL live: Rhede schockt Baumberg, St. Tönis verpasst Aufholjagd

Baumberg geht als Tabellenführer in den Jahres-Auftakt. – Foto: Jens Terhardt

Wie im Großteil des Herrenbereichs steht auch in der A-Junioren-Niederrheinliga am Sonntag der Rückrunden-Auftakt auf dem Programm: Während die Spitzenteams Sportfreunde Baumberg, ETB Schwarz-Weiß Essen und Wuppertaler SV favorisiert in ihre ersten Partien der zweiten Saisonhälfte gehen, kommt es zwischen dem Tabellenvierten Ratingen 04/19 und Verfolger 1. FC Bocholt zu einem Nachbarschaftsduell. Wie der Wiederauftakt verläuft, erfahrt ihr am Sonntag hier im Text!