 2026-01-27T15:58:05.997Z

Allgemeines

U19-NRL live: Rhede schockt Baumberg, St. Tönis verpasst Aufholjagd

U19-Niederrheinliga: Am Sonntag ist die zweite Saisonhälfte in der A-Jugend-Niederrheinliga gestartet: Sowohl Spitzenreiter Sportfreunde Baumberg als auch Verfolger ETB SW Essen gehen zum Wiederauftakt leer aus, während die SG Essen-Schönebeck einen 3:0-Vorsprung beim SC St. Tönis fast noch verspielt.

von Tom Kunze · Gestern, 21:30 Uhr · 0 Leser
Baumberg geht als Tabellenführer in den Jahres-Auftakt.
Baumberg geht als Tabellenführer in den Jahres-Auftakt. – Foto: Jens Terhardt

Verlinkte Inhalte

A-Niederrheinliga
Wuppert. SV
ETB SW Essen
Ratingen
SF Baumberg

Wie im Großteil des Herrenbereichs steht auch in der A-Junioren-Niederrheinliga am Sonntag der Rückrunden-Auftakt auf dem Programm: Während die Spitzenteams Sportfreunde Baumberg, ETB Schwarz-Weiß Essen und Wuppertaler SV favorisiert in ihre ersten Partien der zweiten Saisonhälfte gehen, kommt es zwischen dem Tabellenvierten Ratingen 04/19 und Verfolger 1. FC Bocholt zu einem Nachbarschaftsduell. Wie der Wiederauftakt verläuft, erfahrt ihr am Sonntag hier im Text!

>>> Hier geht es zur Tabelle der U19-Niederrheinliga

Das ist der 14. Spieltag der A-Junioren-Niederrheinliga:

Heute, 11:00 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
2
2
Abpfiff

Heute, 11:00 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
0
3
Abpfiff

Heute, 11:00 Uhr
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
1
2
Abpfiff

Heute, 11:00 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
2
3
Abpfiff

Heute, 11:00 Uhr
KFC Uerdingen 05
KFC Uerdingen 05KFC Uerding.
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppert. SV
11:00

Heute, 11:00 Uhr
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
11:00

>>> Die Transfers der U19-Niederrheinliga