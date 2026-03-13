U19 NRL: Knaller-Duelle im Aufstiegs- und Abstiegskampf, ETB gefordert

Abstiegskampf pur zwischen St. Tönis und Uerdingen. – Foto: Jens Terhardt

Spieltag 18 in der A-Junioren-Niederrheinliga hat einmal mehr packende Begegnungen parat: Während sich im Titelrennen die beiden besten bisherigen Teams - Spitzenreiter Sportfreunde Baumberg und Verfolger Wuppertaler SV - gegenüberstehen, duellieren sich parallel die Kellerkinder SC St. Tönis und KFC Uerdingen. Derweil drohen dem ETB Schwarz-Weiß Essen bei weiterer Formschwäche noch Abstiegsängste, weshalb die Schwarz-Weißen im Heimspiel gegen Abstiegskandidat VfB Homberg unter Druck stehen.

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So läuft der 18. Spieltag:

Der TSV Meerbusch zeigte sich zuletzt in guter Form: Zehn Punkte aus den vergangenen vier Ligaduellen bedeuteten den Sprung auf die Nicht-Abstiegsplätze, von denen sich der TSV nun weiter fernhalten will. Dafür wäre ein Auswärtsdreier bei Ligaschlusslicht FSV Duisburg vonnöten, der wiederum nach zwei gelungen Auftaktspielen zur Rückserie zuletzt erstmals leer ausging. Die Gäste stehen mit sechs Zählern auf der Habenseite ohnehin unter immensem Druck, weshalb von einer packenden Partie auszugehen ist. Im Hinspiel trennten sich die beiden Kontrahenten ohne Sieger voneinander.

Ganz dringend in der Pflicht steht auch der ETB Schwarz-Weiß Essen, der im Heimspiel Kellerkind VfB Homberg auf heimischer Anlage begrüßt. Während die Hausherren in der ersten Saisonhälfte noch im Titelrennen mitmischten, geht es seit dem Jahreswechsel steil bergab: Satte acht aufeinanderfolgende Spiele hat der ETB nicht mehr gewinnen können. Demnach sind die Essener mit 27 Zählern auf der Habenseite auf den siebten Rang zurückgefallen und müssen zwingend den Befreiungsschlag anvisieren, um nicht noch in Abstiegsnot zu geraten. In dieser steckt Kontrahent Homberg quasi seit Saisonbeginn: Mit 16 Zählern auf der Habenseite steht der VfB auf einem Abstiegsplatz, jedoch lediglich vier Ränge hinter dem ETB.

Auch der KFC Uerdingen und Herausforderer SC St. Tönis befinden sich mitten drin im Abstiegskampf und pochen im direkten Duell auf drei Big-Points. Während der SC in der Vorwoche den Kellerkrimi gegen Homberg für sich entschied, warten die Krefelder Gäste seit drei Partien auf einen Erfolg. Demnach dürften die Hausherren mit Selbstvertrauen in die Begegnung gehen, was zu einem bedeuten Faktor werden könnte. Das Hinspiel zog der SC mit 2:1 schonmal für sich.

So., 15.03.2026, 11:00 Uhr VfL Rhede VfL Rhede VfB 03 Hilden VfB Hilden 11:00 live PUSH

Ein ebenso wichtiges Spiel im Kampf um den Klassenerhalt findet derweil in Rhede statt. Dort empfängt der VfL Rhede den drei Punkte besser dastehenden Rivalen VfB Hilden. Zwar hatte der VfB im Hinspiel noch mit 5:1 gewonnen, nun dürfte es aber zu einer wesentlich ausgeglicheneren Begegnung kommen. Schließlich hatten die Gastgeber aus Rhede einen starken Rückrunden-Auftakt gefeiert und sich zumindest etwas Luft im Tabellenkeller verschafft. Doch der VfL befindet sich nach wie vor auf einem Abstiegsrang, was sich mit einem Sieg gegen den Tabellennachbar jedoch ändern könnte.

In anderen Gewässern fischen dagegen Ratingen 04/19 und die SG Essen-Schönebeck. Letzterer unterlag vergangene Woche im Topspiel gegen Ligaprimus Sportfreunde Baumberg, wodurch die zuvor aufgestellte Erfolgsserie von sieben aufeinanderfolgenden Partien ohne Niederlage zu Brüche ging. Nun bietet sich im Auswärtsduell beim RSV allerdings die Chance auf Wiedergutmachung, schließlich würde die SGS im Falle eines Auswärtsdreiers am direkten Konkurrenten vorbeiziehen. Ratingen hingegen will den Rückstand zur Tabellenspitze weiterhin gering halten.